Керівниця Податкової у Києві Ольга Ліщинська звільнена з посади
В.о. начальника ГУ ДПС у місті Києві призначена Інна Якушко
У Державній податковій службі України відбулись чергові кадрові зміни. Зокрема, звільнено керівницю Головного управління ДПС у місті Києві. Про це повідомив Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко на власній сторінці у мережі Facebook.
Кравченко зазначив, що у Державній податковій службі України відбулись чергові кадрові зміни.
Зокрема, звільнено керівників двох регіональних управлінь: ГУ ДПС у місті Києві та ГУ ДПС у Черкаській області.
Згідно з даними офіційного веб-сайту Головного управління ДПС у Києві, нині обов’язки начальника ГУ ДПС у Києві виконує Інна Якушко. До неї цю посаду обіймала Наталя Ліщинська.
Станом на момент публікації вкладка «Керівництво» на сайті Головного управління ДПС у Києві має такий вигляд:
Також кадрові зміни відбулись у центральному апараті ДПС. За словами голови ДПС, звільнено керівників п'яти департаментів:
- директора департаменту трансфертного ціноутворення
- директора департаменту правового забезпечення
- директора департаменту податкового аудиту
- директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції
- директора департаменту економічного аналізу.
Варто нагадати, у зв’язку зі змінами в організаційній структурі головного управління Державної податкової служби (ДПС) у Києві було ліквідовано державні податкові інспекції (ДПІ) у низці районів міста. Про це повідомляє пресслужба ДПС.
Зазначається, що ДПІ припинили діяльність:
- ЦОП ДПІ у Голосіївському районі
- ЦОП ДПІ у Дарницькому районі
- ЦОП ДПІ у Деснянському районі
- ЦОП ДПІ у Дніпровському районі
- ЦОП ДПІ в Оболонському районі
- ЦОП ДПІ у Печерському районі
- ЦОП ДПІ у Подільському районі
- ЦОП ДПІ у Святошинському районі
- ЦОП ДПІ у Солом'янському районі
- ЦОП ДПІ у Шевченківському районі
Водночас на їх основі створені Центральна, Лівобережна та Правобережна державні податкові інспекції.
Переведення платників податків на облік в нові ДПІ Києва
- до Лівобережної ДПІ переведені платники, які перебували на обліку в ДПІ у Дарницькому, Дніпровському районах Києва та ДПІ у Деснянському районі;
- до Правобережної ДПІ переведені платники, які перебували на обліку в ДПІ в Оболонському, Подільському, Святошинському, Шевченківському районі Києва;
- до Центральної ДПІ переведені платники, які перебували на обліку в ДПІ у Голосіївському, Печерському, Солом’янському районі Києва.
У разі подання документів звітності в електронному вигляді потрібно скеровувати їх до відповідного контролюючого органу:
- Лівобережна ДПІ ГУ ДПС у Києві – код ДПІ 2651;
- Правобережна ДПІ ГУ ДПС у Києві – код ДПІ 2657;
- Центральна ДПІ ГУ ДПС у Києві – код ДПІ 2650.
Дізнатися інформацію про державні податкові інспекції, в яких перебувають на обліку платники, можливо в приватній частині електронного кабінету платника податків.
Адреси державних податкових інспекцій у Києві:
- Центр обслуговування платників (ЦОП) Центральної ДПІ розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23 а.
- ЦОП №1 Лівобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3.
- ЦОП №2 Лівобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 41.
- ЦОП №1 Правобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9 (вхід – з вул. Котельникова, 14).
- ЦОП №2 Правобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, просп. Володимира Івасюка, 58.
Також нагадаємо, що у 2025 році Міністерство фінансів України не планує пропонувати збільшення податків. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
До слова, колишнього голову Київської ОВА Руслана Кравченка було призначено в.о. голови Державної податкової служби України наприкінці минулого, 2024 року.
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