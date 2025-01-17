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Керівниця Податкової у Києві Ольга Ліщинська звільнена з посади

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Керівниця Податкової у Києві Ольга Ліщинська звільнена з посади
У Державній податковій службі України відбулись чергові кадрові зміни
фото з відкритих джерел

В.о. начальника ГУ ДПС у місті Києві призначена Інна Якушко

У Державній податковій службі України відбулись чергові кадрові зміни. Зокрема, звільнено керівницю Головного управління ДПС у місті Києві. Про це повідомив Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко на власній сторінці у мережі Facebook.

Кравченко зазначив, що  у Державній податковій службі України відбулись чергові кадрові зміни.

Зокрема, звільнено керівників двох регіональних управлінь: ГУ ДПС у місті Києві та ГУ ДПС у Черкаській області.

Згідно з даними офіційного веб-сайту Головного управління ДПС у Києві, нині обов’язки начальника ГУ ДПС у Києві виконує Інна Якушко. До неї цю посаду обіймала Наталя Ліщинська.

Станом на момент публікації вкладка «Керівництво» на сайті Головного управління ДПС у Києві має такий вигляд:

Також кадрові зміни відбулись у центральному апараті ДПС. За словами голови ДПС, звільнено керівників п'яти департаментів:

  • директора департаменту трансфертного ціноутворення
  • директора департаменту  правового забезпечення
  • директора департаменту податкового аудиту
  • директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції
  • директора департаменту економічного аналізу.

Варто нагадати, у зв’язку зі змінами в організаційній структурі головного управління Державної податкової служби (ДПС) у Києві було ліквідовано державні податкові інспекції (ДПІ) у низці районів міста. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що ДПІ припинили діяльність:

  • ЦОП ДПІ у Голосіївському районі
  • ЦОП ДПІ у Дарницькому районі
  • ЦОП ДПІ у Деснянському районі
  • ЦОП ДПІ у Дніпровському районі
  • ЦОП ДПІ в Оболонському районі
  • ЦОП ДПІ у Печерському районі
  • ЦОП ДПІ у Подільському районі
  • ЦОП ДПІ у Святошинському районі
  • ЦОП ДПІ у Солом'янському районі
  • ЦОП ДПІ у Шевченківському районі

Водночас на їх основі створені Центральна, Лівобережна та Правобережна державні податкові інспекції.

Переведення платників податків на облік в нові ДПІ Києва

  • до Лівобережної ДПІ переведені платники, які перебували на обліку в ДПІ у Дарницькому, Дніпровському районах Києва та ДПІ у Деснянському районі;
  • до Правобережної ДПІ переведені платники, які перебували на обліку в ДПІ в Оболонському, Подільському, Святошинському, Шевченківському районі Києва;
  • до Центральної ДПІ переведені платники, які перебували на обліку в ДПІ у Голосіївському, Печерському, Солом’янському районі Києва.

У разі подання документів звітності в електронному вигляді потрібно скеровувати їх до відповідного контролюючого органу:

  • Лівобережна ДПІ ГУ ДПС у Києві – код ДПІ 2651;
  • Правобережна  ДПІ ГУ ДПС у Києві – код ДПІ 2657;
  • Центральна ДПІ ГУ ДПС у Києві – код ДПІ 2650.

Дізнатися інформацію про державні податкові інспекції, в яких перебувають на обліку платники, можливо в приватній частині електронного кабінету платника податків.

Адреси державних податкових інспекцій у Києві:

  • Центр обслуговування платників (ЦОП) Центральної ДПІ розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23 а.
  • ЦОП №1 Лівобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3.
  • ЦОП №2 Лівобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 41.
  • ЦОП №1 Правобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9 (вхід – з вул. Котельникова, 14).
  • ЦОП №2 Правобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, просп. Володимира Івасюка, 58.

Також нагадаємо, що у 2025 році Міністерство фінансів України не планує пропонувати збільшення податків. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

До слова, колишнього голову Київської ОВА Руслана Кравченка було призначено в.о. голови Державної податкової служби України наприкінці минулого, 2024 року. 

Теги: Державна податкова служба кадрові зміни

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