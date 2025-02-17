Ліквідація загоряння на ЧАЕС після удару росіян: рятувальники показали відео

Три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття та гасіння трьох осередків тління утеплювача покрівлі

За словами рятувальників, радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень, ситуація повністю контрольована

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків російського удару БпЛА по Чорнобильській АЕС. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що зараз три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття та гасіння 3 осередків тління утеплювача покрівлі.

фото: ДСНС України/Facebook

За допомогою БпЛА з тепловізором постійно моніториться ситуація та стан повітря.

Відео з ліквідації наслідків влучання російського БпЛА в Арку НБК Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» опубліковане ДСНС України pic.twitter.com/KpZczjgwG1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 17, 2025

За словами рятувальників, радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована.

фото: ДСНС України/Facebook

Нагадаємо, удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Тим часом ДСНС запевняє: радіаційний фон після удару російського дрона по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції – у нормі.