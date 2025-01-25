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Деякі українці отримують доплату за проживання у зоні радіаційного забруднення: кого це стосується

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Деякі українці отримують доплату за проживання у зоні радіаційного забруднення: кого це стосується
фото з відкритих джерел

Пенсійний фонд роз’яснив, хто може отримати «чорнобильську пенсію»

Пенсійний фонд України роз'яснив, хто має право на виплату за проживання у зоні радіаційного забруднення.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» у 2025 році на період дії воєнного стану в Україні така доплата передбачена для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення та мають відповідні посвідчення. Сума становить 2 361 грн.

Зазначається, що так звана «чорнобильська пенсія», тобто, доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік та у зв’язку з цим мають статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, 26 квітня 1986 року, на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, яка є однієї з найстрашніших катастроф за всю історію ядерної енергетики. Аварія забрала життя тисяч людей і завдала непоправної шкоди екології Європи.

Кілька років тому Чорнобильська зона відчуження отримала офіціальний логотип. Його розробляла та сама українська агенція, яка працювала над проєктом Ukraine Now та займалася брендінгом «Євробачення-2017».

За основу логотипу, який розробила креативна агенція Вanda за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства з управління Зоною відчуження та Державного агентства розвитку туризму, взято форму поверхні реактора, з якого все почалося.

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Теги: пенсія Чорнобильська АЕС соцвиплати Пенсійний фонд

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