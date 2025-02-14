Пресконференція Зеленського у Мюнхені, удар дрона по ЧАЕС. Головне за 14 лютого

Сьогодні Україна повернула тіла 757 полеглих захисників

Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Україна повернула тіла ще понад 750 полеглих захисників. Ворожий дрон пошкодив нове обладнання на ЧАЕС. Кабмін передав Мінцифрі регулювання азартних ігор. Уряд затвердив нові правила повернення коштів за дострокове припинення військової освіти. У центрі Миколаєва стався вибух поблизу закладу харчування.

«Главком» зібрав найголовніше за 14 лютого, аби ви були в курсі новин.

Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції

Сьогодні, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію на Мюнхенській безпековій конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави під час спілкування з журналістами.

Атака росіян на Чорнобильську АЕС

Російський дрон, який влучив сьогодні, у ніч проти 14 лютого, у саркофаг на Чорнобильській АЕС, летів на висоті 85 метрів, на якій радари не можуть його відстежити. За словами Зеленського, росіяни зробили це навмисно, саме в день Мюнхенської безпекової конференції.

План США по закінченню війни в Україні

Володимир Зеленський заявив, що не бачить наявності в очільника США готового плану врегулювання російсько-української війни.

«Я не бачу, що є готовий план у Сполучених Штатів. Я вважаю, що це дуже важливо. Я передав президенту Трампу, що я готовий у будь-який момент. І нічого не потрібно для цього, я все знаю. Ми готові в будь-який момент реально говорити. Ми розуміємо географію своєї держави, ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все – від контингенту до гарантій безпеки, до НАТО... Або нас у НАТО, або НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно з міжнародним правом, згідно з законом і задля превенції повернення жахів для всього світу», – наголосив Зеленський.

Загроза нового наступу росіян

Цього року РФ готує 15 дивізій, а це 100-150 тисяч осіб – для тренування та посилення ситуації на Білоруському напрямку.

«Це факт. Ми думаємо, що вони всі, або ж частково будуть на території Білорусі. Це - 100-150 тисяч людей. Це велике угруповування. Я не впевнений, що воно піде у наступ на Україну. Але може бути, що воно піде як до України, так і до Польщі чи країн Балтії. Ми не зможемо зупинити цього божевільного просто попросивши його про це», – наголосив президент.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії

Президент України дійсно планує відвідати Саудівську Аравію. Але він не планує зустрічатися там з представниками Росії.

За словами Зеленського, він матиме офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів, а потм вирушить до Саудівської Аравії. В обох країнах будуть обговорюватия гуманітарні програми обмін полоненими.

Потім Зеленський матиме зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. А зустрічі з представниками Росії не заплановані під час жодного з цих візитів.

«Я не хочу просто так зустрічатися з росіянами. Коли ми кажемо про порядок зустрічей, я вже казав, спочатку Америка, потім Європа, а потім росіяни», – зазначив Зеленський.

Вступ України до НАТО

Якщо Україна не вступить у НАТО, то Україні буде потрібна армія з 1,5 мільйона військових. Відповідаючи на запитання про позицію США щодо можливості вступу України в НАТО, Зеленський відповів, що сьогоднішня Америка і президент Трамп вважають, що Україна не може бути в НАТО. Вони вважають, що конституційно зафіксований шлях України до НАТО є головним чинником окупації росіянами українських територій, пояснив президент.

Він додав, що Україна хоче бути в НАТО – через слово НАТО, через гарантії безпеки. «Ми довіряємо НАТО, ми довіряємо цим гарантіям безпеки. Я прагматично говорю чесно і вважаю, що це найдешевший варіант для всіх», – сказав Зеленський.

Солдати КНДР у Курській області

Російська Федерація, ймовірно, знову звернулась за військовою допомогою до Північної Кореї. Росіяни хочуть залучити солдатів КНДР. За словами Зеленського, наразі Росія хоче залучити близько двох-трьох тисяч північнокорейських військових. Солдати КНДР будуть залучені на Курському напрямку.

«Це з того, що ми бачимо. Ми не знаємо чітко, ми бачимо тільки коли вони там є тоді можна порахувати приблизно. А поки ми бачимо пару тисяч, які вони додатково просять. Це точно не через хороше життя. У них втрати і вони щось просять», – відповів Зеленський.

Розміщення миротворчого контингенту в Україні

Зеленський заявив, що Україна вже знає, яка кількість миротворчого контингенту має бути розміщена на її території. А також пояснив, за яких умов можуть відбутися переговори з Росією. За словами глави держави, військові вже розробили мапу розміщення іноземного військового контингенту, але вона не є публічною.

«Якщо дійсно серйозний контингент, то ми розуміємо в якій кількості й де він повинен бути. Ми готові до будь-яких розмов з Америкою, із Союзниками і якщо будуть відповіді від них конкретні, так, як є конкретні запити від нас, і загальне розуміння небезпечного Путіна, то після цього ми будемо готові «говорити з русскіми», – сказав Зеленський.

Україна повернула тіла ще понад 750 полеглих захисників

В Україну повернуто тіла 757 полеглих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у своєму телеграм-каналі.

Україна повернула тіла 757 полеглих захисників фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Серед повернених «на щиті» оборонців полеглі з:

курахівського напрямку;

покровського напрямку;

бахмутського напрямку;

вугледарського напрямку;

луганського напрямку;

запорізького напрямку;

з моргів на території РФ.

Україна повернула тіла 757 полеглих захисників фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Полеглих оборонців вдалося повернути pf сприяння Міжнародноuj комітету Червоного Хреста. Спільно працювали співробітники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, Об’єднаного центру при СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Правоохоронні органи спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

Україна повернула тіла 757 полеглих захисників фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Ворожий дрон пошкодив нове обладнання на ЧАЕС

У ніч 14 лютого, о 01 годині 59 хвилин, в результаті повітряної атаки РФ проти України відбулося пряме влучання дрона, попередньо «Шахед», в захисну оболонку Арки нового безпечного конфайнменту (НБК) об’єкта «Укриття». Про це повідомляє державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС».

Зазначається, що влучання дрона зафіксовано на відмітці 87 метрів над приміщенням технологічного обладнання, яке в дистанційному режимі забезпечує функціонування конфайменту.

«Внаслідок цього було пошкоджено зовнішню та внутрішню оболонку (обшивку) арки НБК та обладнання системи основних кранів. Також виявлено локальне загоряння зовнішньої й внутрішньої обшивок арки НБК», – йдеться у повідомленні.

За словами пресслужби підприємства, на місце події в оперативному порядку прибули сили пожежних підрозділів ДСНС та персонал Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильської АЕС.

Як повідомляється, осередки відкритого вогню було ліквідовано на площі близько 40 квадратних метрів. Проте, станом на 08:40 спостерігалося незначне задимлення зовнішньої оболонки арки НБК.

«Через те, що утворився отвір в обшивці, порушено умови та межі безпечної експлуатації, які встановлено Технологічним регламентом експлуатації НБК та об’єкту «Укриття», – зауважили у пресслужбі.

Згідно з повідомленням, внаслідок інциденту постраждалих нема, виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано. На даний час радіаційний фон на території проммайданчика ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів.

На місці події задіяно сили та засоби підрозділів ДСНС у складі 65 чоловіків особового складу та 17 одиниць техніки, 15 осіб ЧАЕС, НГУ, НПУ та СБУ.

На Державному спеціалізованому підприємстві ЧАЕС утворено оперативний штаб на чолі з головою Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорієм Іщенком, ситуація контрольована.

У центрі Миколаєва стався вибух поблизу закладу харчування

Сьогодні, 14 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній у Миколаєві поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Внаслідок чого загинуло двоє людей. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення.

Зараз на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики.

Кабмін передав Мінцифрі регулювання азартних ігор

Кабмін передав функції Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) до Міністерства цифрової трансформації. Це рішення є частиною реформи, ухваленої Верховною Радою у грудні 2024 року, яка передбачала ліквідацію КРАІЛ. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що зміниться?

Міністерство цифрової трансформації отримало повноваження з видачі та контролю ліцензій.

Автоматизація процесу ліцензування має зменшити корупційні ризики.

З бюджету КРАІЛ передано 14,35 млн грн на нову систему регулювання.

Ці кроки спрямовані на боротьбу з лудоманією та виведення грального бізнесу з тіні.

Уряд затвердив нові правила повернення коштів за дострокове припинення військової освіти

Уряд встановив нові правила повернення коштів за дострокове припинення навчання у військових закладах освіти. Про це повідомляє Міноборони.

Міністерство оборони впорядковує механізм, за яким курсанти та офіцери мають відшкодувати державі кошти за навчання у випадку дострокового припинення навчання або звільнення з військової служби протягом перших п'яти років (десяти – для військових льотчиків) після випуску.

Зазначається, що оновлений порядок поширюється не лише на ВВНЗ, а й на заклади фахової передвищої військової освіти. Зокрема, документ враховує особливості проходження служби під час воєнного стану та мобілізації.

Також серед підстав для відшкодування коштів з'явилися нові пункти, зокрема припинення громадянства України та відмова від подальшого проходження служби на посадах сержантського, старшинського або офіцерського складу.

Кошти, повернуті курсантами та офіцерами, зараховуватимуться до загального фонду державного бюджету. Це відповідає вимогам бюджетного законодавства та забезпечує прозорість використання державних коштів.

«Затверджені зміни сприятимуть підвищенню відповідальності та особистої дисципліни курсантів під час навчання, а також зроблять більш прозорою систему підготовки військових фахівців в Україні», – зазначив директор департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко.

Найближчим часом аналогічні зміни будуть внесені до відповідних постанов, що регулюють підготовку фахівців для Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.