Ворожий дрон пошкодив нове обладнання на ЧАЕС: деталі

Влучання дрона зафіксовано на відмітці 87 метрів над приміщенням технологічного обладнання на ЧАЕС

У ніч 14 лютого, о 01 годині 59 хвилин, в результаті повітряної атаки РФ проти України відбулося пряме влучання дрону, попередньо «Шахед», в захисну оболонку Арки нового безпечного конфайнменту (НБК) об’єкта «Укриття». Про це повідомляє державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС».

Зазначається, що влучання дрона зафіксовано на відмітці 87 метрів над приміщенням технологічного обладнання, яке в дистанційному режимі забезпечує функціонування конфайменту.

«Внаслідок цього було пошкоджено зовнішню та внутрішню оболонку (обшивку) арки НБК та обладнання системи основних кранів. Також виявлено локальне загоряння зовнішньої й внутрішньої обшивок арки НБК», – йдеться у повідомленні.

За словами пресслужби підприємства, на місце події в оперативному порядку прибули сили пожежних підрозділів ДСНС та персонал Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильської АЕС.

Як повідомляється, осередки відкритого вогню було ліквідовано на площі близько 40 квадратних метрів. Проте, станом на 08:40 спостерігалося незначне задимлення зовнішньої оболонки арки НБК.

«Через те, що утворився отвір в обшивці, порушено умови та межі безпечної експлуатації, які встановлено Технологічним регламентом експлуатації НБК та об’єкту «Укриття», – зауважили у пресслужбі.

Згідно з повідомленням, внаслідок інциденту постраждалих нема, виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано. На даний час радіаційний фон на території проммайданчика ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів.

На місці події задіяно сили та засоби підрозділів ДСНС у складі 65 чоловік особового складу та 17 одиниць техніки, 15 осіб ЧАЕС, НГУ, НПУ та СБУ.

На Державному спеціалізованому підприємстві ЧАЕС утворено оперативний штаб на чолі з головою Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорієм Іщенком, ситуація контрольована.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

«Укриття» (також відоме як «Саркофаг») – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху реактора 4-го енергоблоку.

Термін експлуатації саркофага був запланований на бл.изько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.