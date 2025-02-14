Зеленський повідомив подробиці російської атаки на Чорнобильську АЕС
За словами Зеленського, росіяни атакували Чорнобильську АЕС навмисно саме в день Мюнхенської безпекової конференції
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дрон, який влучив сьогодні, 14 лютого, у саркофах на Чорнобисьській АЕС, летів на висоті 85 метрів, на якій радари не можуть його відстежити. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Суспільне новини.
За словами Зеленського, росіяни зробили це навмисно, саме в день Мюнхенської безпекової конференції.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.
У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.
Термін експлуатації саркофага був запланований на бл.изько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.
На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.
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