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Зеленський повідомив подробиці російської атаки на Чорнобильську АЕС

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський повідомив подробиці російської атаки на Чорнобильську АЕС
фото: МАГАТЕ, Twitter

За словами Зеленського, росіяни атакували Чорнобильську АЕС навмисно саме в день Мюнхенської безпекової конференції

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дрон, який влучив сьогодні, 14 лютого, у саркофах на Чорнобисьській АЕС, летів на висоті 85 метрів, на якій радари не можуть його відстежити. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Суспільне новини. 

За словами Зеленського, росіяни зробили це навмисно, саме в день Мюнхенської безпекової конференції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві. 

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.  

«Укриття» (також відоме як «Саркофаг») – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху реактора 4-го енергоблоку. 

Термін експлуатації саркофага був запланований на бл.изько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

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Теги: обстріл радари укриття Володимир Зеленський МАГАТЕ Чорнобильська АЕС росіяни

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