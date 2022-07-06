Кияни влаштували барбекю на балконі багатоповерхівки (відео)

Люди розвели чималенький вогонь, забувши про техніку безпеки

У Києві мешканці однієї з багатоповерхівок влаштували пікнік із шашликами прямо на балконі. Відповідне відео з’явилося на місцевих телеграм-каналах.

Люди безтурботно смажили м’ясо, не переживаючи про те, що можуть спалити увесь будинок.

«Тим часом в Києві на балконі смажать шашлики, ми почули аромат м'яса з легким присмаком передчуття вогню у всьому будинку ...», – йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, це вже не вперше, коли мешканці столиці смажать шашлик на балконі. Раніше повідомлялося, що жителі столиці влаштувати собі пікнік прямо на балконі і смажили шашлик на четвертому поверсі житлового будинку.