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    Новини

    Кияни влаштували барбекю на балконі багатоповерхівки (відео)

    Мешканці столиці смажили шашлик на балконі&nbsp; - Кияни влаштували барбекю на балконі багатоповерхівки (відео)
    Мешканці столиці смажили шашлик на балконі 
    фото скріншот

    Люди розвели чималенький вогонь, забувши про техніку безпеки

    У Києві мешканці однієї з багатоповерхівок влаштували пікнік із шашликами прямо на балконі. Відповідне відео з’явилося на місцевих телеграм-каналах.

    Люди безтурботно смажили м’ясо, не переживаючи про те, що можуть спалити увесь будинок.

    «Тим часом в Києві на балконі смажать шашлики, ми почули аромат м'яса з легким присмаком передчуття вогню у всьому будинку ...», – йдеться у дописі під відео.

    Нагадаємо, це вже не вперше, коли мешканці столиці смажать шашлик на балконі. Раніше повідомлялося, що жителі столиці влаштувати собі пікнік прямо на балконі і смажили шашлик на четвертому поверсі житлового будинку.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна кияни окупація мясо #stoprussia
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    Кияни влаштували барбекю на балконі багатоповерхівки (відео)