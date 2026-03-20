Вдерлися через вікно на другому поверсі: двоє киян вчинили розбійний напад на 79-річну жінку

Ірина Міллер
Вікно, через яке зловмисники проникли до квартири літньої жінки
фото: Національна поліція України/Facebook

У Святошинському районі столиці правоохоронці затримали двох чоловіків за зухвалий напад на 79-річну місцеву мешканку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Про інцидент, що стався у квартирі на вулиці Зодчих, до поліції повідомила сусідка потерпілої. Слідство встановило, що зловмисники потрапили до помешкання на другому поверсі через дах прибудови. Один із нападників за допомогою відмички відчинив кухонне вікно, після чого обоє проникли всередину.

Опинившись у кімнаті, де перебувала літня жінка, нападники почали погрожувати їй ножем і вимагати цінні речі. Налякана киянка віддала грабіжникам усе майно, що мала вдома. Здобиччю зловмисників стали два мобільні телефони, гаманець із грошима та навіть продукти харчування, з якими вони згодом втекли.

Викрадені зловмисниками речі пенсіонерки
фото: поліція Києва

Завдяки розшуковим заходам поліцейські оперативно встановили особи нападників. Ними виявилися місцеві мешканці: 35-річний чоловік, який уже мав судимість за майнові злочини, та його 25-річний спільник, який перебуває у статусі СЗЧ. Обох фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а викрадені речі вилучили як речові докази.

Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: поліція Києва

Наразі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури затриманим повідомлено про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного стану. За скоєне чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили прибиральницю у викраденні комп’ютерної техніки з кабінетів, які вона обслуговувала. Викрадене майно жінка в подальшому перепродавала. Жінка працювала в одній з клінінгових компаній. Вона прибирала робочі кабінети двох організацій та за півроку роботи встигла поцупити дев'ять ноутбуків, якими працівники певний час не користувались. Викрадене майно жінка в подальшому перепродавала. Так, вона спричинила столичним фірмам збитків на понад 185 тис. грн.

