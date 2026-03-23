Відновлення лісу після обстрілів: у Києві висаджено 3 тис. сіянців сосни з домішкою дуба

У Дарницькому лісництві триває відновлення лісових насаджень на ділянці, що зазнала значних пошкоджень унаслідок ворожого ракетного удару. Йдеться про територію кварталу 30 КП «Дарницьке лісопаркове господарство», де вибухова хвиля та уламки спричинили серйозні ушкодження дерев – постраждали стовбури, гілки та камбіальний шар. Це призвело до зниження життєздатності насаджень, порушення сокоруху, часткового всихання та втрати біологічної стійкості дерев. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Повідомляється, що на ділянці тривають лісовідновні роботи. У межах акції висаджено близько 3 тисяч сіянців сосни звичайної з домішкою дуба.

Ділянка, на якій було висаджено нові рослини фото: КМДА

«Садивний матеріал виростили в розсаднику КП «Дарницьке лісопаркове господарство». Сіянці пройшли повний цикл агротехнічного догляду, мають добре сформовану кореневу систему та адаптовані до місцевих природних і кліматичних умов», – зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Павло Іванов.

Фото на згадку після роботи по висадці лісу фото: КМДА

Директор департаменту додав, що цієї весни у столиці продовжать висадку лісу, зокрема сосни, дуба та інших порід, щоб не лише відновити пошкоджені ділянки, а й зробити насадження більш стійкими і здоровими.

Нагадаємо, у минулому році у Києві протягом річної кампанії з відтворення та збереження лісів з'явився 9,1 га нових лісових насаджень. Для цього було висаджено понад 234 тисячі сіянців, із яких 179 тисячі – хвойні породи. Лісопаркові господарства використовують сіянці, вирощені в місцевих розсадниках, які краще пристосовані до міського клімату.