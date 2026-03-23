Відновлення лісу після обстрілів: у Києві висаджено 3 тис. сіянців сосни з домішкою дуба

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Відновлення лісу після обстрілів: у Києві висаджено 3 тис. сіянців сосни з домішкою дуба
З таких саджанців колись має вирости новий ліс
фото: КМДА

У Дарницькому лісництві триває відновлення лісових насаджень на ділянці, що зазнала значних пошкоджень унаслідок ворожого ракетного удару. Йдеться про територію кварталу 30 КП «Дарницьке лісопаркове господарство», де вибухова хвиля та уламки спричинили серйозні ушкодження дерев – постраждали стовбури, гілки та камбіальний шар. Це призвело до зниження життєздатності насаджень, порушення сокоруху, часткового всихання та втрати біологічної стійкості дерев. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Повідомляється, що на ділянці тривають лісовідновні роботи. У межах акції висаджено близько 3 тисяч сіянців сосни звичайної з домішкою дуба.

Ділянка, на якій було висаджено нові рослини
Ділянка, на якій було висаджено нові рослини
фото: КМДА

«Садивний матеріал виростили в розсаднику КП «Дарницьке лісопаркове господарство». Сіянці пройшли повний цикл агротехнічного догляду, мають добре сформовану кореневу систему та адаптовані до місцевих природних і кліматичних умов», – зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Павло Іванов.

Фото на згадку після роботи по висадці лісу
Фото на згадку після роботи по висадці лісу
фото: КМДА

Директор департаменту додав, що цієї весни у столиці продовжать висадку лісу, зокрема сосни, дуба та інших порід, щоб не лише відновити пошкоджені ділянки, а й зробити насадження більш стійкими і здоровими.

Нагадаємо, у минулому році у Києві протягом річної кампанії з відтворення та збереження лісів з'явився 9,1 га нових лісових насаджень. Для цього було висаджено понад 234 тисячі сіянців, із яких 179 тисячі – хвойні породи. Лісопаркові господарства використовують сіянці, вирощені в місцевих розсадниках, які краще пристосовані до міського клімату. 

У низці областей 23 березня введено аварійні відключення світла
Відновлення лісу після обстрілів: у Києві висаджено 3 тис. сіянців сосни з домішкою дуба
Відновлення лісу після обстрілів: у Києві висаджено 3 тис. сіянців сосни з домішкою дуба
«Київтеплоенерго» ліквідувало пошкодження тепломережі на мосту Патона
На найбільшому озері в Пущі-Водиці стався масовий мор риби (фото)
Трагедія через несправний обігрівач: під Києвом у вогні загинуло літнє подружжя
«Коридор пошани» для 13-річного Івана: мережу вразив вчинок батьків посмертного донора

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

