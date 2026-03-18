На Оболоні тактильна плитка не витримала першої зими та почала розсипатися (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Оболоні тактильна плитка не витримала першої зими та почала розсипатися (фото)
Тактильна плитка на Оболонському проспекті не пережила першу зиму
фото: glavcom.ua

Через значне пошкодження структури матеріалу плитка подекуди втратила свій рельєф і фактично не відчувається під ногами

На столичній Оболоні тактильна плитка, яку встановили лише минулого літа для покращення інклюзивності міського простору, почала руйнуватися після першого зимового сезону. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який зафіксував пошкодження покриття у кількох локаціях району.

Руйнування тактильної плитки у Києві
Руйнування тактильної плитки у Києві
фото: glavcom.ua

Найбільш помітні руйнування спостерігаються на Оболонському проспекті неподалік станції метро «Мінська», де спеціальне покриття для людей з порушеннями зору місцями вже повністю розкришилося. Через значне пошкодження структури матеріалу плитка подекуди втратила свій рельєф і фактично не відчувається під ногами, що робить її використання за призначенням неможливим.

Руйнування тактильної плитки на переході у бік ТЦ Smart Plaza Obolon
Руйнування тактильної плитки на переході у бік ТЦ Smart Plaza Obolon
фото: glavcom.ua
Руйнування тактильної плитки перед пішохідним переходом біля ТЦ Smart Plaza Obolon
Руйнування тактильної плитки перед пішохідним переходом біля ТЦ Smart Plaza Obolon
фото: glavcom.ua
Ще одна ділянка пошкодженої тактильної плитки
Ще одна ділянка пошкодженої тактильної плитки
фото: glavcom.ua

Окрім загального зносу покриття, на одній ділянці ситуація стала небезпечною для всіх пішоходів: перед світлофором на місці встановлення плитки утворилася яма, яка створює додаткові перешкоди під час руху.

Яма, що утворилася внаслідок руйнування тактильної плитки
Яма, що утворилася внаслідок руйнування тактильної плитки
фото: glavcom.ua

Такий стан інфраструктури, що була змонтована менш ніж рік тому, свідчить про низьку якість використаних матеріалів або порушення технології вкладання під час проведення минулорічних робіт.

Нагадаємо, у минулому році тактильні смуги, які допомагають краще та безпечніше орієнтуватися у просторі пасажирам із порушеннями зору, також було встановлено у столичному метрополітені

Коментарі — 0

