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    Київське метро «замінували»: декілька станцій закриті на вхід і вихід (оновлено)

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    Київське метро «замінували»: декілька станцій закриті на вхід і вихід (оновлено)
    фото: з відкритих джерел

    На місце події були викликані вибухотехніки

    У четвер, 18 березня, в Києві надійшло повідомлення про мінування семи станцій метро. Вони закриті на вхід і вихід. Про це інформує КП «Київський метрополітен». На місце події були викликані вибухотехніки.

    Станції метро«Хрещатик» і «Майдан Незалежності», а також пересадочний вузол перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    Зачинено на вхід та вихід:

    «Театральна» + пересадочний вузол на «Золоті ворота»;

    «Палац спорту» + пересадочний вузол на «Площа Льва Толстого»;

    «Академмістечко»;

    «Червоний хутір»;

    «Героїв Дніпра».

    Нагадаємо, під час дії локдауну у Києві, який запроваджують у столиці з 20 березня, Київський метрополітен, працюватиме у звичайному режимі. Про це повідомила заступниця директора КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон в коментарі «Укрінформу».

    «Міський транспорт працює у звичайному режимі. Проводимо посилену дезінфекцію. Закликаємо пасажирів дотримуватися маскового режиму, користуватися безконтактними способами оплати», – зазначила вона.

    Однак в години пік може бути встановлено обмеження. За словами Макогон, щоб уникнути сукупчення у вестибюлях в пікові години можуть бути обмеження на станціях, коли вхід працює на меншу кількість дверей.

    Заступниця директора КП «Київський метрополітен» закликала пасажирів дотримуватися маскового режиму і користуватися безконтактними способами оплати.

    Теги: Київ метро замінування
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