Київське метро «замінували»: декілька станцій закриті на вхід і вихід (оновлено)
На місце події були викликані вибухотехніки
У четвер, 18 березня, в Києві надійшло повідомлення про мінування семи станцій метро. Вони закриті на вхід і вихід. Про це інформує КП «Київський метрополітен». На місце події були викликані вибухотехніки.
Станції метро«Хрещатик» і «Майдан Незалежності», а також пересадочний вузол перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Зачинено на вхід та вихід:
«Театральна» + пересадочний вузол на «Золоті ворота»;
«Палац спорту» + пересадочний вузол на «Площа Льва Толстого»;
«Академмістечко»;
«Червоний хутір»;
«Героїв Дніпра».
Нагадаємо, під час дії локдауну у Києві, який запроваджують у столиці з 20 березня, Київський метрополітен, працюватиме у звичайному режимі. Про це повідомила заступниця директора КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон в коментарі «Укрінформу».
«Міський транспорт працює у звичайному режимі. Проводимо посилену дезінфекцію. Закликаємо пасажирів дотримуватися маскового режиму, користуватися безконтактними способами оплати», – зазначила вона.
Однак в години пік може бути встановлено обмеження. За словами Макогон, щоб уникнути сукупчення у вестибюлях в пікові години можуть бути обмеження на станціях, коли вхід працює на меншу кількість дверей.
Заступниця директора КП «Київський метрополітен» закликала пасажирів дотримуватися маскового режиму і користуватися безконтактними способами оплати.