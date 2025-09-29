У Чорнобильському заповіднику зникла низка рідкісних риб
Цьогоріч не було зареєстровано п'ять рідкісних видів риб, які відмічалися в межах заповідника у 2000-х роках
Новий етап іхтіологічних досліджень у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявив низку тривожних змін в акваторіях річок Прип'ять та Уж. Зокрема, фахівці констатували зникнення рідкісних видів риб, які раніше регулярно фіксувалися в межах заповідника у 2000-х роках. Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, інформує «Главком».
За два етапи було зафіксовано 27 видів риб, було виявлено велику кількість:
- плоскирки;
- верховодки;
- плітки;
- краснопірки.
«В осушувальних каналах відмічається численна популяція головешки ротаня, якого не зареєстровано в руслі річок та їх заплавних озерах», – йдеться у повідомленні.
Крім того, вдалося зафіксувати бичка-пуголовка голого та білоперого пучкура дніпровського.
З переліку видів, які раніше фіксувалися в 2000-х роках, не вдалося помітити рідкісні види:
- стерлядь пірсноводна;
- річковий вугор;
- марена дніпровська;
- гольян звичайний та озерний.
«За результатами проведених досліджень планується розробка заходів з відновлення оселищ для риб, що є однією з важливих задач природоохоронної установи», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Запоріжжі біля острова Хортиця вперше за 70 років помітили осетрів. Йдеться про дорослих особин вагою понад 10 кг. Це одна з найбільших природних змін, що відбулися протягом двох років після підриву ГЕС. Відсутність дамби зробила можливою міграцію рибам вище за течією. Риба з Чорного моря тепер безперешкодно може підходити аж до Запоріжжя – а це близько 200 кілометрів відновленого русла річки.
