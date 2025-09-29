Головна Київ Новини
У Чорнобильському заповіднику зникла низка рідкісних риб

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Іхтіологічні дослідження виконувалися у акваторіях річок Уж та Прип’ять, а також у осушувальних каналах, які до них прилягають
фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook

Цьогоріч не було зареєстровано п'ять рідкісних видів риб, які відмічалися в межах заповідника у 2000-х роках

Новий етап іхтіологічних досліджень у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявив низку тривожних змін в акваторіях річок Прип'ять та Уж. Зокрема, фахівці констатували зникнення рідкісних видів риб, які раніше регулярно фіксувалися в межах заповідника у 2000-х роках. Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, інформує «Главком».

 За два етапи було зафіксовано 27 видів риб, було виявлено велику кількість:

  • плоскирки;
  • верховодки;
  • плітки;
  • краснопірки.

«В осушувальних каналах відмічається численна популяція головешки ротаня, якого не зареєстровано в руслі річок та їх заплавних озерах», – йдеться у повідомленні.

Види риб, виявлені у Чорнобильській зоні
фото: Віктор Демченко/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Крім того, вдалося зафіксувати бичка-пуголовка голого та білоперого пучкура дніпровського.

З переліку видів, які раніше фіксувалися в 2000-х роках, не вдалося помітити рідкісні види:

  • стерлядь пірсноводна;
  • річковий вугор;
  • марена дніпровська;
  • гольян звичайний та озерний.

«За результатами проведених досліджень планується розробка заходів з відновлення оселищ для риб, що є однією з важливих задач природоохоронної установи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Запоріжжі біля острова Хортиця вперше за 70 років помітили осетрів. Йдеться про дорослих особин вагою понад 10 кг. Це одна з найбільших природних змін, що відбулися протягом двох років після підриву ГЕС. Відсутність дамби зробила можливою міграцію рибам вище за течією. Риба з Чорного моря тепер безперешкодно може підходити аж до Запоріжжя – а це близько 200 кілометрів відновленого русла річки.

