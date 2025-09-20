Головна Країна Події в Україні
Зеленський назвав кількість жертв від нічної атаки окупантів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Президент висловив співчуття рідним і близьким жертв
Президент висловив співчуття рідним і близьким жертв
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Росія здійснила масовану атаку із застосуванням 40 ракет і понад 500 дронів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі Росія здійснила масовану атаку, застосувавши 40 крилатих і балістичних ракет та близько 580 дронів. Під ударом опинилися Дніпро та Дніпропетровщина, а також Миколаївська, Чернігівська, Запорізька, Полтавська, Київська, Одеська, Сумська та Харківська області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, ворог цілив у інфраструктуру, житлові райони та цивільні підприємства. У Дніпрі ракета з касетним боєприпасом влучила у багатоповерхівку.

Станом на ранок відомо про десятки поранених та трьох загиблих. Президент висловив співчуття рідним і близьким жертв.

Володимир Зеленський наголосив, що такі удари – це «свідома стратегія Росії залякувати цивільних». Він закликав міжнародних партнерів до сильної відповіді: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини.

Президент подякував українським воїнам, зокрема пілотам F-16, за захист неба, а також міжнародним партнерам за підтримку. Він підкреслив, що кожне обмеження для Росії – це врятовані життя.

Як відомо, внаслідок масованої атаки на Дніпропетровську область у Дніпрі зросла кількість постраждалих – до 26 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, 14 людей перебувають у лікарні, решта отримуватимуть допомогу вдома. У тяжкому стані 55-річний чоловік з опіками 70% тіла, за його життя борються медики.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня російські окупанти атакували ударними дронами та ракетами Київщину. 

Постраждали три райони. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

У Бориспільському районі пошкоджено майже 10 гаражних приміщень. В Обухівському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС.

У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння п'яти легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано.

До слова, цієї ночі російські терористи атакували ударними безпілотниками та ракетами Миколаїв. Мер Сєнкевич підтвердив, що російський агресор атакував Миколаїв дронами та ракетами. Про постраждалих інформація відсутня.

Комунальні служби перевіряють на пошкодження житловий сектор.

