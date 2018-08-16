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    У Києві біля офісу Медведчука повісили мурал із портретом Стуса

    • Розсилка
    У Києві біля офісу Медведчука повісили мурал із портретом Стуса

    Активісти проводять акцію «#МедведчукМиНеЗабули»

    У Києві біля офісу організації політика, кума президента Росії Віктора Медведчука активісти проводять акцію «#МедведчукМиНеЗабули».

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Учасники акції вимагають від Медведчука активніших дій у питанні звільнення ув’язнених у Росії українців, зокрема режисера Олега Сенцова, який голодує 95-ий день.

    «Вони пояснюють, що Медведчук є учасником відповідних переговорів у Міську і має близькі стосунки з Володимиром Путіним для вирішення цього питання», — повідомляє видання.

    Активісти принесли з собою трафарети з різними написами, зокрема і нецензурними, а також балончики з фарбою.

    Вони залишають написи біля будівлі: «Free Sentsov», «Free Russian Hostages».

    Крім того, на стіні будинку активісти намалювали портрет Василя Стуса. 

    Зазначається, що схожа акція вже відбувалася біля офісу організації Медведчука 2 тижні тому.

    Як відомо, скандал вибухнув після того, як український актор Геннадій Попенко повідомив, що із кінострічки «Стус» про відомого українського поета, який загинув у радянській тюрмі, викинули сцену суду над письменником. А зі сценарію фільму прибрали будь-які згадки про адвоката Василя Стуса, Віктора Медведчука, який тепер є кумом Путіна.

    Роман Бровко, режисер фільму про українського письменника і дисидента Василя Стуса, заявив, що сцену із Віктором Медведчуком прибрали на прохання сина Василя Стуса Дмитра Стуса, генерального директора Національного музею Тараса Шевченка.

    11 серпня знімальна група фільму «Стус» заявила про намір дозняти сцену суду, у якій фігуруватиме Віктор Медведчук.

    Також прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що хоче, щоб до фільму, до фінансування якого доклалася українська держава, повернули вирізані сцени з Медведчуком.

    Адвокат Віктора Медведчука Ігор Кириленко заявив про готовність звернутися до суду, якщо у фільмі «Стус» буде подана «недостовірна інформація» про його клієнта. Також юрист звинуватив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у цензурі.

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