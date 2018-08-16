У Києві біля офісу Медведчука повісили мурал із портретом Стуса

Учасники акції вимагають від Медведчука активніших дій у питанні звільнення ув’язнених у Росії українців, зокрема режисера Олега Сенцова, який голодує 95-ий день.
«Вони пояснюють, що Медведчук є учасником відповідних переговорів у Міську і має близькі стосунки з Володимиром Путіним для вирішення цього питання», — повідомляє видання.
Активісти принесли з собою трафарети з різними написами, зокрема і нецензурними, а також балончики з фарбою.
Вони залишають написи біля будівлі: «Free Sentsov», «Free Russian Hostages».
Крім того, на стіні будинку активісти намалювали портрет Василя Стуса.
Зазначається, що схожа акція вже відбувалася біля офісу організації Медведчука 2 тижні тому.
Як відомо, скандал вибухнув після того, як український актор Геннадій Попенко повідомив, що із кінострічки «Стус» про відомого українського поета, який загинув у радянській тюрмі, викинули сцену суду над письменником. А зі сценарію фільму прибрали будь-які згадки про адвоката Василя Стуса, Віктора Медведчука, який тепер є кумом Путіна.
Адвокат Віктора Медведчука Ігор Кириленко заявив про готовність звернутися до суду, якщо у фільмі «Стус» буде подана «недостовірна інформація» про його клієнта. Також юрист звинуватив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у цензурі.