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У Києві на вихідних 13-14 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на вихідних 13-14 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У суботу ярмарки заплановано у восьми районах столиці
фото: Комунальне підприємство «Світоч» м.Києва

У неділю ярмарки заплановано у п'яти районах столиці

Цього тижня, з 9 до 14 червня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 13 червня ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 14 червня ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, на ринках столиці з’явився великий вибір черешні. Ціни стартують від 69,90 грн за кілограм. Повністю чорна стигла ягода обійдеться у 175 грн за кілограм. Найдорожча ягода на ринку коштує 250 грн за кілограм. При цьому уважні покупці помічають: одна й та сама черешня в різних кінцях ринку може мати геть різну ціну.

За прогнозами завідувачки селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН, докторки сільськогосподарських наук Олени Кіщак, незважаючи на примхи весняної погоди, український ринок черешні влітку буде надійно забезпечений продукцією вітчизняного виробництва. У сезон масового збору врожаю цінники на черешню мають стабілізуватися і триматися в межах 100–150 грн за кг.  

«Главком» писав, що на столичних ринках та вуличних розкладках раніше від звичних термінів з’явилися літні фрукти. Причому перші абрикоси, персики та нектарини влаштували справжній демпінг, виявившись удвічі дешевшими за полуницю.

Теги: Київ ярмарок

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