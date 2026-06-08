У Києві розпочався сезон черешні: які ціни на ринках

За словами продавців, наразі на прилавках переважає черешня з Одещини та Молдови

Ціни на черешню стартують від 69,90 грн за кілограм

На ринках столиці з’явився великий вибір черешні. Кореспондент «Главкома» перевірив, скільки коштує літня ягода.

Такий вигляд має черешня по 180 грн за кіло фото: glavcom.ua

Ціни на черешню стартують від 69,90 грн за кілограм. Це найдешевший варіант: ягода темніша та більш зріла. Поряд продають черешню по 149,90 грн – вона дорожча, але має свіжіший вигляд. Повністю чорна стигла ягода обійдеться у 175 грн за кілограм.

Ягода за 149 грн/кг має неоднорідний вигляд. У ящиках червоніють недостиглі плоди поряд із чорними. Схоже, продавці її зірвали передчасно, щоб продати, поки тримається перша висока ціна фото: glavcom.ua

За рожево-червоний сорт «Франц» просять 180 грн/кг. Також є пропозиції по 140 грн, а за велику, майже чорну черешню доведеться віддати 240 грн. Найдорожча ягода на ринку коштує 250 грн за кілограм. При цьому уважні покупці помічають: одна й та сама черешня в різних кінцях ринку може мати геть різну ціну.

Добірна чорна черешня продається за ціною 240 грн/кг. Ця ягода вже повністю визріла, на відміну від дешевших пропозицій фото: glavcom.ua

Рекордна ціна на ринку: найдорожча черешня продається по 250 грн за кілограм фото: glavcom.ua

Рожево-червоної черешні сорту «Франц» на ринку поки що обмаль. За дефіцитну ягоду продавці просять 180 грн за кілограм фото: glavcom.ua

За словами продавців, наразі на прилавках переважає черешня з Одещини та Молдови. Місцеві ранні сорти з'являться приблизно за десять днів. Утім, великого врожаю на Київщині цьогоріч чекати не варто – продавці бідкаються, що через весняні заморозки ягода в регіоні сильно підмерзла.

Нагадаємо, за прогнозами завідувачки селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН, докторки сільськогосподарських наук Олени Кіщак, незважаючи на примхи весняної погоди, український ринок черешні влітку буде надійно забезпечений продукцією вітчизняного виробництва. У сезон масового збору врожаю цінники на черешню мають стабілізуватися і триматися в межах 100–150 грн за кг.

«Главком» писав, що на столичних ринках та вуличних розкладках раніше від звичних термінів з’явилися літні фрукти. Причому перші абрикоси, персики та нектарини влаштували справжній демпінг, виявившись удвічі дешевшими за полуницю.

До слова, рік тому ціни на черешню в Києві були значно вищими й сягали 300-650 грн за кілограм.