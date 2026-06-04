Дешевше за полуницю: огляд цін на ранні персики та абрикоси в Києві

На столичних ринках у перші дні літа вже красуються перші абрикоси, які за ціною успішно конкурують із дорогою полуницею

Як пояснюють місцеві продавці, вся перша продукція – виключно привозна

На столичних ринках та вуличних розкладках раніше від звичних термінів з’явилися літні фрукти. Причому перші абрикоси, персики та нектарини влаштували справжній демпінг, виявившись удвічі дешевшими за полуницю. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Поки цінники на полуницю тримаються на позначці 150-210 грн за кілограм, ціни на нектарини та абрикоси приємно дивують киян. Так, кілограм абрикосів на київських ринках наразі можна знайти за ціною від 75 до 135 грн.

Все по 75. Фрукти, які трохи залежалися на прилавку, пропонують по зниженій ціні фото: glavcom.ua

Окремі сорти абрикосів все ж мають гарний розмір і апетитний вигляд фото: glavcom.ua

За найкрупніші абрикоси доведеться заплатити по 135 грн за кіло фото: glavcom.ua

Персики можна придбати за цінами від 75 до 95 грн за кіло, а за нектарини просять у межах 89-95 грн за кіло. Такий ціновий контраст змушує покупців робити вибір на користь персиків та абрикосів.

На ринках продавці вже виставили ятки, розраховані на великий обсяг продукції фото: glavcom.ua

Найдешевші персики можна придбати по 89 грн за кіло фото: glavcom.ua

Персики для зручності вже розфасовані у маленькі пластикові кошики фото: glavcom.ua

Нектарини, абрикоси та персики на столичному ринку фото: glavcom.ua

Варто зауважити, що за низьким цінником ховається цілком очікуваний компроміс щодо якості. Персики та нектарини на прилавках переважно дрібні, а великих, налитих соком плодів поки немає. Імовірно, це ультраранні сорти, які хоч і встигли дозріти, але яскравого смаку та аромату ще не мають.

Як пояснюють місцеві продавці, вся перша продукція – виключно привозна. На вітчизняні персики та абрикоси доведеться чекати щонайменше місяць-півтора, залежно від примх літньої погоди в українських регіонах.

Раніше повідомлялося, що в останні вихідні травня на столичних ринках спостерігався справжній полуничний бум. Прилавки були завалені ароматною літньою ягодою, проте погодні примхи цього року суттєво вплинули на її якість та вартість.

Нагадаємо, українським споживачам не варто розраховувати на традиційно дешеві овочі та фрукти в літні місяці. Попри те, що на ринках та в супермаркетах розпочинається сезонне збільшення пропозиції, загальний рівень цін на весь овочевий ряд залишатиметься високим порівняно з минулими роками. Основними тригерами такої ситуації експерти називають жорстку економічну кризу в агросекторі та безпрецедентне скорочення посівних площ під базові продовольчі культури.

До слова, з приходом літа на ринках Києва зафіксували суттєве зниження ціни на один із найочікуваніших сезонних культур – молодий зелений горох у стручках. Лише за останній тиждень вартість цього продукту впала майже втричі.