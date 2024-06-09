Другокласник, який опинився у охопленому вогнем будинку, зумів урятувати себе та собаку

Вчинок Олександра свідчить про його сміливість, кмітливість і вміння швидко діяти у критичній ситуації

Коли у сусідній квартирі пролунав вибух, восьмирічний Олександр Ізієв був сам удома. Під час надзвичайної ситуації хлопчик не розгубився, а почав діяти, як його навчали: перемістився в іншу кімнату, намочив водою рушники, замкнувся, закрив всі щілини дверей, щоб дим туди не йшов, одягнув теплий одяг та відкрив вікно, звідки можна покликати на допомогу. Про це повідомив пресцентр МВС і оприлюднив відповідне відео.

Пожежники помітили маленького сміливця й згодом вивели його з пошкодженої багатоповерхівки. Варто наголосити, що Олександр подбав не лише про себе, а й про домашнього улюбленця. Завдяки оперативним і сміливим діям, хлопчик з собакою змогли врятуватися.

Олександр Ізієв став одним із семи лауреатів благодійної акції «Діти-Герої» від МВС України. Хлопець отримав подарунки від МВС України, швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, Gen-Ukraine, а також Ради Європи та UNICEF.

Нагадуємо, працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. Як стало відомо, під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу.

«Швидка течія відносила його від берега, та, на щастя, курсантові-прикордоннику, який саме проходить практику на Закарпатті, вдалося врятувати життя «плавцю» - повідомили в ДПСУ.