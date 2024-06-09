Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Другокласник, який опинився у охопленому вогнем будинку, зумів урятувати себе та собаку

Ярослав Романюк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Другокласник, який опинився у охопленому вогнем будинку, зумів урятувати себе та собаку
30 березня новини миттєво заполонила інформація про потужний вибух у багатоповерхівці у Білій Церкві
фото: МВС

Вчинок Олександра свідчить про його сміливість, кмітливість і вміння швидко діяти у критичній ситуації

Коли у сусідній квартирі пролунав вибух, восьмирічний Олександр Ізієв був сам удома. Під час надзвичайної ситуації хлопчик не розгубився, а почав діяти, як його навчали: перемістився в іншу кімнату, намочив водою рушники, замкнувся, закрив всі щілини дверей, щоб дим туди не йшов, одягнув  теплий одяг та відкрив вікно, звідки можна покликати на допомогу. Про це повідомив пресцентр МВС і оприлюднив відповідне відео.

Пожежники помітили маленького сміливця й згодом вивели його з пошкодженої багатоповерхівки. Варто наголосити, що Олександр подбав не лише про себе, а й про домашнього улюбленця. Завдяки оперативним і сміливим діям, хлопчик з собакою змогли врятуватися.

Олександр Ізієв став одним із семи лауреатів благодійної акції «Діти-Герої» від МВС України. Хлопець отримав подарунки від МВС України, швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, Gen-Ukraine, а також Ради Європи та UNICEF.

Нагадуємо, працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. Як стало відомо, під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу. 

«Швидка течія відносила його від берега, та, на щастя, курсантові-прикордоннику, який саме проходить практику на Закарпатті, вдалося врятувати життя «плавцю» - повідомили в ДПСУ.

Читайте також: Підліток понад пять годин провів у зруйнованому російською ракетою будинку та зумів врятувати тітку і сестру

 

 

Теги: вибух діти рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський Франциск закликав владу розробляти політичні стратегії, які заохочуватимуть пари мати дітей
Папа Римський звернувся до італійців з проханням
10 травня, 17:38
Більше 40 рятувальних бригад беруть участь у пошуках
Пошуки гелікоптера із президентом Ірану продовжуються
19 травня, 21:59
На місці вже працюють усі аварійні служби, усувають наслідки удару
На Луганщині пролунали вибухи на складі паливних матеріалів
20 травня, 23:08
Удар було завдано по околицях Луганська
Вибухи у Луганську, Іран поставив Росії високоточні авіабомби: головне за ніч
28 травня, 06:06
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
1 червня, 03:09
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
1 червня, 04:16
На Вінниччині через падіння уламків зайнялася пожежа
На Вінниччині через падіння уламків зайнялася пожежа
1 червня, 04:25
Ворог вдарив по Івано-Франківщині чотирма ракетами невстановленого типу
РФ вдарила ракетами по Івано-Франківській області: що відомо про наслідки
1 червня, 14:10
На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки
На Київщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки РФ (фото)
7 червня, 18:13

Суспільство

Другокласник, який опинився у охопленому вогнем будинку, зумів урятувати себе та собаку
Другокласник, який опинився у охопленому вогнем будинку, зумів урятувати себе та собаку
Як врятувати сім’ю під час війни. Психологиня дала поради парам, які перебувають далеко одне від одного
Як врятувати сім’ю під час війни. Психологиня дала поради парам, які перебувають далеко одне від одного
На Полтавщині у пари школярів народилася дитина
На Полтавщині у пари школярів народилася дитина
Володарка титулу «Королева України» пішла служити до ЗСУ і зустріла на фронті кохання
Володарка титулу «Королева України» пішла служити до ЗСУ і зустріла на фронті кохання
Командир роти ТрО, ветеран війни в Абхазії розповів про ситуацію на фронті і майбутнє РФ
Командир роти ТрО, ветеран війни в Абхазії розповів про ситуацію на фронті і майбутнє РФ
Міноборони анонсувало оновлення в застосунку «Резерв+»
Міноборони анонсувало оновлення в застосунку «Резерв+»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
«Ми зараз у 1938 році». Війна Путіна в Україні – невивчені уроки історії
13K
Сили оборони вперше уразили новітній російський винищувач Су-57
12K
9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7110
Втрати ворога станом на 9 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5325
Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації. Повний перелік змін
3675
Уряд планує ввести електронні направлення на ВЛК: хто зможе їх отримати

Новини

Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
Вчора, 15:13
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
Вчора, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
7 червня, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
7 червня, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
7 червня, 06:56

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua