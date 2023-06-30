100 тис. киян на фронті. Заступниця Кличка розказала, як місто готується до їхнього повернення

Марина Хонда: Для реінтеграції військових ми створюємо «Київ мілітарі хаб»

Київ створює проєкт «Київ мілітарі хаб» у межах міської цільової програми «Підтримка киян – захисників та захисниць України на 2023-2025 роки». Програма передбачає не лише матеріальну та психологічну допомогу, а й фізичну реабілітацію, працевлаштування, перекваліфікацію, адаптацію. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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«Наша задача показати, що учасник бойових дій – це не просто людина з пільгами, а людина з можливістю реалізовуватися. Наші фахівці починають працювати вже на етапі, коли військовий ще перебуває у лікарні з пораненнями, спілкуються з ним і з його родиною», – пояснила Хонда.

Важливо допомогти військовим відкритися. «Приклад із життя. До реабілітаційного центру прийшов психолог, але військові не йшли на контакт. Не повірите, після чого таки відкрилися. Після того, як психологи принесли єнота і кажана», – додала посадовиця.

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КМДА тестує пілотний проєкт із соціальної реабілітації захисників та захисниць у період лікування у медзакладах із застосуванням анімалотерапії. За словами Хонди, у роботі допомагає тактильність.

«Є дуже багато різних методик, і не вгадаєш, у якому випадку спрацює та чи інша. Питання ще у тому, що військові, загалом, не йдуть до психолога, бо вони вважають, що самостійно справляться, адже вони таке пережили. І тільки через спеціальні методики фахівці можуть їх розговорити», – каже вона.

У Києві також є міський центр допомоги учасникам АТО: саме його взяли за основу для роботи наших «Київ мілітарі хабів», надали йому додаткових функцій, знайшли приміщення. Зараз там ідуть ремонти.

«Там працюватимуть військові, які завершили службу, або родичі загиблих. Буде представництво Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), буде працювати юрист, психолог, представники усіх служб, які мають надавати допомогу, буде спортивний зал, реабілітологи», – заявила Хонда.

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Наразі 100 тис. киян – це військові, про яких відомо, що вони воюють зараз на фронті.

«У них є родини. Це здебільшого дружина, двоє дітей, батьки. Тож помножимо 100 тис. на щонайменше три. Тобто мінімум 300 тис. осіб так чи інакше будуть пов’язані з усіма послугами, потрібними для реінтеграції військового. До цих послуг долучиться Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству, Служба у справах дітей та сім'ї. Усе це для того, щоби ці 300 тисяч людей могли нормально реінтегруватися, бо самостійно військовий не впорається, тільки за допомогою родини», – наголошує Хонда.

Один «Київ мілітарі хаб» буде на вулиці Бастіонній, 11, біля Ботанічного саду. Інший «Київ мілітарі хаб» буде на лівому березі, на Харківському масиві. Там зараз тривають проєктні роботи. Зазначимо, що Київ став першим в Україні, хто зробив таку цільову програму. Її бюджет на три роки становить 2,329 млрд грн.

Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (з 2018 р.). Координує діяльність департаментів суспільних комунікацій, соціальної політики, служби у справах дітей та сім’ї, управління туризму та промоцій. У столичній владі з 2001 р. До 2008 р. працювала у секретаріаті Київської міської ради в юридичному відділі та в управлінні правового забезпечення. З 2008 р. до 2010 р. – начальник юридичного управління ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд. З 2010 р. начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З 2012 р. – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА.

Нагадаємо, що у Верховній Раді пропонували замінити довічні пільги для демобілізованих військовослужбовців на стипендії, які вони отримуватимуть протягом двох-трьох років.