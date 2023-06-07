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Окупанти визнали: підрив ГЕС для них дуже вигідний

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти визнали: підрив ГЕС для них дуже вигідний
Зрадник Володимир Сальдо звинуватив у підриві ГЕС Україну
фото з відкритих джерел

Росіяни вчинили техногенний теракт для того, щоб отримати тактичні переваги на полі бою

Російська армія отримала військово-тактичну перевагу завдяки руйнуванню греблі Каховської ГЕС, заявив голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо. Про це він заявив в інтерв'ю російським пропагандистам, передають росЗМІ. 

«У наших Збройних сил відкривається простір – буде видно, хто і як спробує перетнути водну площину… З погляду військової, ситуація зараз склалася оперативно-тактична на користь Збройних сил РФ», – сказав гауляйтер Сальдо в інтерв’ю пропагандистам.

За його словами, при спробі ЗСУ форсувати Дніпро, що розлився, російські військові «втоплять на воді» противника. Пройти ж дном обмілілого Каховського водосховища буде неможливо, оскільки територія прострілюється, наголосив Сальдо.

Зрадник Сальдо також заявив, що українські військові готували руйнацію ГЕС з осені минулого року, нібито завдаючи по ній ударів.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. Поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

Раніше російський окупант взявся вихвалятися підривом Каховської ГЕС та закликав підірвати й інші дамби на Дніпрі

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Теги: окупанти війна Володимир Сальдо Каховська ГЕС

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