Чому за ставок можна потрапити під суд? На Черкащині справа викликала суперечки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Чому за ставок можна потрапити під суд? На Черкащині справа викликала суперечки
Чоловік самовільно облаштував ставок на земельній ділянці, призначеній для ведення особистого селянського господарства
фото: Черкаська обласна прокуратура

На Черкащині судитимуть чоловіка, який незаконно облаштував ставок на приватній сільськогосподарській землі

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Корсунь-Шевченківської територіальної громади на Черкащині, який самовільно облаштував ставок на земельній ділянці, призначеній для ведення особистого селянського господарства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Черкаської області.

Як повідомили у прокуратурі, слідство встановило: власник ділянки площею 0,4661 га без відповідних дозволів та погоджень використав сільськогосподарську техніку для виїмки ґрунту, унаслідок чого утворив водойму довжиною майже 185 м та площею близько 0,16 га.

Такі дії призвели до порушення структури ґрунту та фактичного виведення землі з сільськогосподарського обороту. Водночас чоловік не ініціював процедуру зміни цільового призначення землі, як це прямо передбачено земельним законодавством.

За скоєне чоловіку інкримінується ч. 1 ст. 254 Кримінального кодексу України («Безгосподарське використання земель»). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років або без такого.

Водночас, як нагадує прокуратура, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

Згідно з положеннями статті 20 ЗКУ, зміна цільового призначення земельної ділянки здійснюється лише за рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, у межах їх повноважень.

Тобто, перед тим як облаштовувати ставок, власник мав:

  • звернутися до сільської чи міської ради з клопотанням про зміну цільового призначення землі;
  • пройти процедуру погодження у відповідних державних органах;
  • отримати офіційне рішення про зміну категорії землі (із земель для ведення особистого селянського господарства у землі водного фонду).
  • Лише після цього він мав право законно створювати водойму.

Після оприлюднення інформації про справу у соцмережах з’явилася хвиля обговорень. Користувачі обурюються діями прокурорів, вказуючи, що ставок не приніс шкоди нікому і зроблений він був на приватній території. 

Дехто проводить паралелі з випадками, коли великі агрохолдинги чи забудовники масово змінюють призначення земель, і при цьому уникають відповідальності. У коментарях звучить думка, що подібні кримінальні справи часто спрямовані проти пересічних громадян, тоді як «великі» порушники залишаються безкарними.

Нагадаємо, тренерці дитячого танцювального гуртка з Черкас, яка витратила на азартні ігри кошти, зібрані батьками на поїздку на чемпіонат у Грузію, слідчі повідомили про підозру. Про це пише «Главком» з посиланням на повідомлення місцевої поліції.

Жінці інкримінують ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Теги: Черкащина водойма суд прокуратура

