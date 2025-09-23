Впливовий волинський прокурор, який провалив тест на когнітивні здібності, придбав нерухомість за 8 млн грн

Олександр Бабенков обіймав посаду заступника керівника Волинської облпрокуратури з 2020 року до вересня 2025-го

Напередодні звільнення Олександр Бабенков подався в судді та вклав солідну суму в нерухомість

Колишній заступник очільника Волинської обласної прокуратури Олександр Бабенков купив нежитлове приміщення за 8,15 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на декларацію прокурора.

Олександр Бабенков 24 липня придбав у Луцьку нежитлове приміщення площею 138,2 кв. м дані реєстру декларацій

Бабенков 24 липня придбав у Луцьку нежитлове приміщення площею 138,2 кв. м, ще перебуваючи на посаді заступника керівника Волинської облпрокуратури. «Главком» пробував поцікавитися у Бабенкова, для яких цілей слугуватиме нове приміщення. Однак пресслужба прокуратури не надала контакт правоохоронця, аргументуючи це тим, що 16 вересня його було звільнено. Ймовірно, впродовж місяця Бабенков отримає нову посаду у прокуратурі.

«Він лишився в органах прокуратури, але він не працює у нас», – зазначила пресслужба Волинської облпрокуратури, не розкривши конкретну причину звільнення.

Водночас, як довідався «Главком», улітку Бабенкова було допущено до конкурсу на посаду судді місцевого суду, утім 9 вересня кандидат провалив тестування на когнітивні здібності.

В органах прокуратури Олександр Бабенков – з 2005 року. До цього кілька років служив в органах внутрішніх справ управління МВС України в Житомирській області. Далі працював на різних посадах в органах прокуратури Житомирської, Волинської областей та Генеральній прокуратурі України. Посаду заступника керівника Волинської обласної прокуратури Бабенков обіймає з 2020 року. До цього очолював Ковельську місцеву прокуратуру та Володимир-Волинської місцеву прокуратуру.

Його дружина, Олена Бабенкова, з 2019 року працює в Нацполіції. Нині – на посаді старшої оперуповноваженої Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки.

Варто зазначити, що за кілька місяців до купівлі нежитлового приміщення Бабенков отримав 7,47 млн грн доходу від продажу нерухомості.

За кілька місяців до купівлі нежитлового приміщення Бабенков отримав 7,47 млн грн доходу дані реєстру декларацій

Згідно з декларацією прокурора за 2024 рік, подружжя Бабенкових разом із двома дітьми проживало в орендованій квартирі площею 87,1 кв. м у селі Зміїнець Волинської області. У власності сім’ї були три земельні ділянки загальною площею 34,2 сотки на Волині та Житомирщині. На двох із них розмістилися два недобудовані будинки загальною площею 358,2 кв. м. Ймовірно, на продажі однієї з осель Бабенков і заробив вище згадані 7,47 млн грн.

Крім того, торік дружина прокурора стала власницею обладнання для відновлюваної енергетики вартістю 680 тис. грн та автомобіля KIA EV6, 2023 року випуску, за ціною 746 тис. грн.

У 2024-му прокурор отримав 1,66 млн грн зарплати, 169,3 тис. грн пенсії та 668,5 тис. грн від продажу нерухомості. До речі, пенсію торік Бабенков отримав уперше, ймовірно, за вислугу років. Натомість прибуток дружини Олени в сумі становив 5,85 млн грн, з яких, зокрема, 2,34 млн грн – дохід від продажу житла та авто, ще 2,3 млн грн – грошовий подарунок від Володимира та Марії Дзюркевичів (ймовірно, батьки). Син Владислав також заробив на продажі чергової нерухомості 668,5 тис. грн.

Заощадження Бабенкових складалися зі 198 тис. грн на банківських рахунках та $58 тис. і 19,5 тис. євро готівкою.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула прокурора окружної прокуратури Хмельницького Олександра Терлецького до дисциплінарної відповідальності та наклала на нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури. У березні 2019 року прокурор Терлецький оформив II групу інвалідності (безтерміново). Пізніше він почав отримувати пенсію по інвалідності.

Перед цим було звільнено з посади прокурора Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області Сергія Наконечного і прокурора Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Черкаської області Тараса Горбця. Обидва у 2020 році оформили групу інвалідності задля отримання пенсії.

Нагадаємо, що в липні 2025 року прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт через незаконне отримання статусу інвалідності прокурором. За словами генпрокурора Руслана Кравченка, 31 липня 2020 року заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області отримав висновок лікаря про задовільний стан здоров’я. Однак у ту ж добу, звернувшись до голови Черкаської обласної медико-соціальної експертної комісії №2, отримав повний пакет документів і отримання II групи інвалідності.