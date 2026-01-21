Головна Київ Новини
Київ підсилює транспортну мережу: на маршрути виходять 20 нових автобусів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київ підсилює транспортну мережу: на маршрути виходять 20 нових автобусів
Київ отримав 20 нових автобусів турецького виробництва Anadolu Isuzu
фото: КМДА

Автобуси спрямують на підсилення транспортної мережі в обох частинах міста

Автопарк комунального підприємства «Київпастранс» поповнився третьою партією нових автобусів марки Anadolu Isuzu. 20 одиниць сучасного транспорту вже пройшли всі необхідні процедури оформлення та розподілені між автопарками столиці для виходу на маршрути. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу підприємства.

Як повідомили у підприємстві, автобуси спрямують на підсилення транспортної мережі в обох частинах міста. Особливу увагу приділять маршрутам, що дублюють рух електротранспорту на правому та лівому берегах Києва.

Автобуси мають 100% низьку підлогу та оснащені пандусами
Автобуси мають 100% низьку підлогу та оснащені пандусами
фото: КМДА
Автобуси оснащені пандусами
Автобуси оснащені пандусами
фото: КМДА

Зазначається, що транспорт має 100% низьку підлогу та оснащений пандусами, інформаційними табло для пасажирів, системами зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, оповіщення зупинок, кондиціонування та опалення. Також у салонах встановлено енергоощадне LED-освітлення салону та тоноване скло.

Автобуси спрямують на підсилення транспортної мережі в обох частинах міста
Автобуси спрямують на підсилення транспортної мережі в обох частинах міста
фото: КМДА

Очікується, що використання нового рухомого складу покращить якість транспортного обслуговування. Загалом столиця вже отримала 60 одиниць рухомого складу, ще 25 планується отримати у 2026 році.

Нагадаємо, після масованих атак ворога на Київ у зв’язку з призупиненням руху електротранспорту у столиці, для забезпечення транспортного сполучення рух трамваїв і тролейбусів дублюють автобуси. Тому збільшення та оновлення автопарку є надзвичайно важливим для міста.

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
