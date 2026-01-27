Головна Київ Новини
27 км по льоду: екстремали здійснили перехід через Київське море

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київське море – величезна водойма площею понад 920 кв. км, що простягається на 110 км
фото: Київ Новини/Live 24/7

У Вишгородському районі, де пролягав шлях мандрівників, відстань між протилежними берегами становить приблизно 13,5 км

Двоє екстремалів здійснили успішний перехід через Київське водосховище за маршрутом Козаровичі – Лебедівка – Козаровичі. Загалом вони подолали близько 27 км замерзлою акваторією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал Live 24/7

Особливості маршруту

Київське море – величезна водойма площею понад 920 кв. км, що простягається на 110 км. У Вишгородському районі, де пролягав шлях мандрівників, відстань між протилежними берегами становить приблизно 13,5 км. Учасники зазначили, що такий перехід можливий лише за наявності досвіду та максимальної обережності. Для перевірки товщини льоду вони використовували шуруповерт, який показав понад 20 см по всьому маршруту.

фото: _hellheim | Threads

Застереження рятувальників

Згідно з рекомендаціями ДСНС України, безпечна товщина льоду для однієї людини становить мінімум 7 см, для групи людей – від 15 см. Товщина понад 20 см, зафіксована мандрівниками, відповідає нормам безпеки для переходу.

Проте рятувальники наголошують: лід має бути синюватого або зеленуватого відтінку, без тріщин. Молочно-білий або сірий лід удвічі слабший за прозорий. Перевіряти міцність дозволено лише палицею – ніколи не ногою.

З початку 2026 року на водоймах України загинули семеро людей, серед яких дитина. Рятувальники закликають не виходити на лід під час відлиги, дощу, сильного вітру, а також уникати ділянок біля очерету, мостів і місць скидання теплої води.

фото: _hellheim | Threads

Для безпечного переходу по льоду ДСНС рекомендує:

  • Виходити на лід тільки за стійкої морозної погоди.
  • Мати з собою палицю для перевірки міцності (не перевіряти ногою).
  • Дотримуватися дистанції 5-6 метрів при русі групою.
  • Уникати ділянок з різним забарвленням льоду та місць із течією.
  • Мати міцну мотузку довжиною 12-15 метрів.
  • Не бігати і не стрибати по льоду.
  • Уникати небезпечних місць: біля очерету, кущів, дерев, поблизу мостів, дамб, місць впадіння річок, там, де є течія або темні плями.
фото: _hellheim | Threads

Що робити в екстреній ситуації?

Якщо лід почав тріщати, треба негайно повертатися, повільно відходячи і не відриваючи ступні від поверхні. У разі провалу під лід – не панікувати, широко розкинути руки і наповзати грудьми на лід, відповзаючи у бік, звідки прийшли.

Хоча стійкі морози цього року створили товстий шар криги, безпека на Київському морі залишається індивідуальною відповідальністю. Товщина покриву може різнитися навіть на сусідніх ділянках через підводні течії чи особливості дна.

Нагадаємо, відомий німецький соціальний та військовий фотограф Тілль Маєр, який роками документує наслідки збройних конфліктів по всьому світу, оприлюднив серію світлин із Київського моря. Через люті морози безкраї простори водосховища перетворилися на засніжену крижану пустелю. Для киян, жителів Вишгорода та навколишніх міст це місце стало зоною тимчасового спокою та можливістю відволіктися від суворих реалій війни. 

Теги: зима море безпека водойма Київщина Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

У пожежі на Бориспільщині загинув чоловік
