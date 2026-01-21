У пожежі на Бориспільщині загинув чоловік

За попередніми даними, причиною загоряння стала несправність пічного опалення

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння в приватному будинку в селі Ташань. Внаслідок пожежі загинув 62-річний власник будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення від підрозділу ДСНС про загоряння в приватному житловому будинку.

«На місце події прибули слідчо-оперативна група та рятувальники. Під час гасіння полумʼя правоохоронці виявили тіло 62-річного власника будинку», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, причиною загоряння стала несправність пічного опалення фото: поліція Київщини/Facebook

Правоохоронці попередньо встановили, що причиною пожежі могла стати несправність пічного опалення. Результати дослідження згодом до поліції нададуть працівники ДСНС.

Слідчі Переяславського відділу поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

