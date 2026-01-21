Головна Київ Новини
У пожежі на Бориспільщині загинув чоловік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У пожежі на Бориспільщині загинув чоловік
Gj;t;f cnfkfcz e приватному будинку в селі Ташань
фото: поліція Київщини/Facebook

За попередніми даними, причиною загоряння стала несправність пічного опалення

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння в приватному будинку в селі Ташань. Внаслідок пожежі загинув 62-річний власник будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення від підрозділу ДСНС про загоряння в приватному житловому будинку.

«На місце події прибули слідчо-оперативна група та рятувальники. Під час гасіння полумʼя правоохоронці виявили тіло 62-річного власника будинку», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, причиною загоряння стала несправність пічного опалення
За попередніми даними, причиною загоряння стала несправність пічного опалення
фото: поліція Київщини/Facebook

Правоохоронці попередньо встановили, що причиною пожежі могла стати несправність пічного опалення. Результати дослідження згодом до поліції нададуть працівники ДСНС.

Слідчі Переяславського відділу поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в закладі громадського харчування. За інформацією Головного управління ДСНС України у м. Києві, вогонь охопив окремо розташовану будівлю ресторану.

Також у Солом'янському районі столиці 19 січня сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники повідомили, що у ході гасіння пожежі з помешкання було врятовано одну людину. Ще трьох вогнеборці вивели на свіже повітря з сусідніх квартир.

