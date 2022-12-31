52 атаки на місто і понад сотня загиблих киян: підсумки страшного року у столиці

Із початку повномасштабного вторгнення у столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги

2022 рік став найстрашнішим роком в новій історії Києва. Від 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення, російський агресор доклав усіх зусиль аби захопити місто. Але Київ вистояв, а ЗСУ відігнали рашистів від столиці. Про це йдеться у підсумках року Київської міської військової адміністрації.

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Після провалу плану із захоплення Києва ворог вдався до «повітряного геноциду», який триває і досі.

«Станом на сьогодні загарбник здійснив 52 повітряні атаки на місто. Було пошкоджено понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала і критична інфраструктура Києва. Але все знищене можна відбудувати і відновити. На жаль, внаслідок воєнних дій столиця втрачає найцінніше – людські життя. В період від 24.02.2022 до 30.12.2022, через війну загинуло 120 киян. Серед яких, російські ракети вбили 5 дітей. Поранення отримали 495 мешканців, з них 30 були діти», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Із початку повномасштабного вторгнення у столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин. «Тобто, практично 29 днів! Цілий календарний місяць в цьому році мешканці міста провели в укриттях та бомбосховищах!» – зазначив Попко.

«Столиця України – це її люди. Люди, які загартувалися і стали ще мужнішими. Їх ніщо не зламає. Український Київ стоїть і буде стояти!» – підсумував Попко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці станом на кінець грудня 2022 року мешкає майже стільки ж людей, скільки було до початку російського повноасштабного вторгнення.