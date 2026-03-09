Головна Київ Новини
Рух на Столичному шосе частково обмежено: де та коли відбуватиметься ремонт

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Ремонтні роботи проводитимуть на ділянці в напрямку на виїзд із міста, перед поворотом на вул. Академіка Заболотного
фото: «Київавтодор»

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту

У Голосіївському районі Києва 9 та 10 березня діятимуть обмеження руху транспорту на Столичному шосе. Дорожники ліквідовуватимуть пошкодження дорожнього покриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор». 

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до 20 березня змінять маршрути трамваї  №№ 11, 12, 16, 19 через ремонт  колій на вул. Кирилівській.  

Також з 4 березня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі в складі транспортної розв’язки на перетині вулиць Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака, змінено рух громадського електротранспорту

Нагадаємо, на ремонт автомобільних доріг в Україні станом на зараз потрібно 52 млрд грн. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці. Свириденко зауважила, що цей перелік погоджується.  

Рух на Столичному шосе частково обмежено: де та коли відбуватиметься ремонт
