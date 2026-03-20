Посадовець з Херсонщини, який перейшов на бік окупантів, отримує зарплату з українського бюджету

Колаборант Віталій Чернявський продовжує отримувати зарплату з українського бюджету

Керуючий справами виконавчого комітету Каховської міської ради Віталій Чернявський, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав до окупованого Криму, продовжує претендувати на сотні тисяч гривень українських платників податків. З грудня 2023 року Чернявський офіційно працює в одній зі шкіл окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр журналістських розслідувань.

Повідомляється, що Чернявський офіційно працевлаштувався у школу в тимчасово окупованому Криму. Там він викладає історію та суспільствознавство за російськими програмами, а також проводить пропагандистські лекції для мілітарних організацій «Юнармія» та «Рух Перших».

В Україні ж Чернявському, який фактично не виконує обов’язків з початку повномасштабного вторгнення, виплатили понад 140 тис. грн за так званий «простій». Крім цього, Чернявський намагається стягнути з України ще близько 190 тис. грн як компенсацію за «вимушений прогул».

Дані про виплату простою Віталію Чернявському

Раніше Каховська міська військова адміністрація призупинила з ним трудові відносини, проте суди попередніх інстанцій стали на бік колаборанта, визнавши рішення адміністрації незаконним. Начальник Каховської міської військової адміністрації Віталій Немерець заявив, що гроші Чернявському дійсно нараховували і є оплатою простою з червня 2025 року по лютий 2026 року.

Наразі справа перебуває на розгляді у Верховному суді.

