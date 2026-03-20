Посадовець з Херсонщини, який перейшов на бік окупантів, отримує зарплату з українського бюджету

Лариса Голуб
Чиновник-колаборант викладає в Криму
фото з відкритих джерел

Колаборант Віталій Чернявський продовжує отримувати зарплату з українського бюджету

Керуючий справами виконавчого комітету Каховської міської ради Віталій Чернявський, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав до окупованого Криму, продовжує претендувати на сотні тисяч гривень українських платників податків. З грудня 2023 року Чернявський офіційно працює в одній зі шкіл окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр журналістських розслідувань.

Повідомляється, що Чернявський офіційно працевлаштувався у школу в тимчасово окупованому Криму. Там він викладає історію та суспільствознавство за російськими програмами, а також проводить пропагандистські лекції для мілітарних організацій «Юнармія» та «Рух Перших».

В Україні ж Чернявському, який фактично не виконує обов’язків з початку повномасштабного вторгнення, виплатили понад 140 тис. грн за так званий «простій». Крім цього, Чернявський намагається стягнути з України ще близько 190 тис. грн як компенсацію за «вимушений прогул».

Дані про виплату простою Віталію Чернявському
Раніше Каховська міська військова адміністрація призупинила з ним трудові відносини, проте суди попередніх інстанцій стали на бік колаборанта, визнавши рішення адміністрації незаконним. Начальник Каховської міської військової адміністрації Віталій Немерець заявив, що гроші Чернявському дійсно нараховували і є оплатою простою з червня 2025 року по лютий 2026 року.

Наразі справа перебуває на розгляді у Верховному суді.

«Главком» писав, що Служба безпеки України активно використовує подвійних агентів для виявлення колаборантів, які погоджуються співпрацювати з російськими спецслужбами та готувати диверсії на підконтрольній Києву території.

Як повідомлялося, контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали у Києві зарубіжного агента ФСБ. Ним виявився завербований росіянами колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн. 

Читайте також:

Читайте також

Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі агресор
7 березня, 10:15
Ситуація на фронті 26 лютого
Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу
26 лютого, 22:16
Галина та Віталій Пітомець врятувалися під час затоплення Херсонщині після підриву Каховської ГЕС
Неймовірна історія подружжя, яке врятувалося після підриву Каховської ГЕС, стала основою п'єси
26 лютого, 09:23
Зеленський і фон дер Ляйєн обговорили кредит для України
Київ і Брюссель домовляються про розморозку €90 млрд: що відомо
3 березня, 21:39
Київський мер за відсутності секретаря Київради сам проводить її засідання
Заступник Кличка пояснив, чому Київрада досі працює без секретаря
7 березня, 21:15
Затримання колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ відбулося в його офісі під Києвом
На Київщині затримано експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет (фото)
10 березня, 12:34
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
Місія МВФ обговорює програму фінансування для України, 19 листопада 2025 року
Команда МВФ прибула до України
18 березня, 15:33
Угорщина та Словаччина не підписалися під документом Євроради
Орбан та Фіцо відмовилися підписати висновки саміту Євроради про допомогу Україні
Вчора, 18:50

Події в Україні

Посадовець з Херсонщини, який перейшов на бік окупантів, отримує зарплату з українського бюджету
Посадовець з Херсонщини, який перейшов на бік окупантів, отримує зарплату з українського бюджету
Школи окупованої Луганщини запроваджують уроки про «російські цінності»
Школи окупованої Луганщини запроваджують уроки про «російські цінності»
Пошкодження «Дружби»: що показують супутникові знімки
Пошкодження «Дружби»: що показують супутникові знімки
Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2026 року
Втрати ворога станом на 20 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ вдарила по Запорізькому району: є загибла, серед поранених – дитина
РФ вдарила по Запорізькому району: є загибла, серед поранених – дитина

Новини

«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
