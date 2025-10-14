У Києві зникло світло на деяких станціях метро? КМДА зробила заяву

Пресслужба Київської міської державної адміністрації запевнила, що метрополітен працює у звичному режимі

У мережі зʼявилася інформація, що на станції метро «Хрещатик» та «Арсенальна» зникло світло. За словами пресслужби КМДА, інформація не відповідає дійсності, повідомляє «Главком».

Користувачі стверджували, що через відключення нібито утворилися величезні черги. «На всіх станціях київського метро, зокрема «Арсенальній» і «Хрещатик», не було жодних перебоїв з освітленням. Метрополітен працює у звичайному режимі. Інформація, що шириться Telegram-каналами, є недостовірною», – йдеться в повідомленні КМДА.

Нещодавно через складну енергетичну ситуацію, спричинену черговим обстрілом, у Києві було змінено рух метро. Інтервали руху поїздів становили 6-7 хвилин, а деякі ділянки були тимчасово недоступні. Після масованої нічної атаки на енергетичну інфраструктуру столиці кияни зіткнулися не лише з перебоями у роботі громадського транспорту, а й зі стрімким подорожчанням таксі.

Як повідомлялося, Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

До слова, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.