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    700 нових хворих за добу: в Києві різкий стрибок Covid-19

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    Після вихідних у Києві різко зросла кількість виявлених випадків коронавірусу - 700 нових хворих за добу: в Києві різкий стрибок Covid-19
    Після вихідних у Києві різко зросла кількість виявлених випадків коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована в Києві

    За минулу добу, 7 червня, у Києві коронавірус виявлено у 700 людей. Це на 613 осіб ,більше, ніж за попередню добу (за добу 6 червня було 87 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 209825 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 186148 осіб (за добу 7 червня 866)
    • померли 5132 особи (за добу 1)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 126152 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 79 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 52 особи.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 120964 особи (за добу 7 червня 460)
    • померли 2703 людини (за добу 5).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2216654 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 7 червня зафіксовано 1602 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

    Нагадаємо, за добу 6 червня в Києві виявили 87 хворих на коронавірус, померли 4 людини.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    700 нових хворих за добу: в Києві різкий стрибок Covid-19