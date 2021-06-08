700 нових хворих за добу: в Києві різкий стрибок Covid-19

Після вихідних у Києві різко зросла кількість виявлених випадків коронавірусу

В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована в Києві

За минулу добу, 7 червня, у Києві коронавірус виявлено у 700 людей. Це на 613 осіб ,більше, ніж за попередню добу (за добу 6 червня було 87 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 209825 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 186148 осіб (за добу 7 червня 866)

померли 5132 особи (за добу 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 126152 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 79 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 52 особи.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 120964 особи (за добу 7 червня 460)

померли 2703 людини (за добу 5).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2216654 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 7 червня зафіксовано 1602 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

Нагадаємо, за добу 6 червня в Києві виявили 87 хворих на коронавірус, померли 4 людини.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.