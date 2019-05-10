9 травня у Києві під шумок було скоєно вбивство
-
Розсилка
У День перемоги у столиці сталося близько сотні крадіжок
За минулу добу, 9 травня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 179 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед злочинів:
- вбивства – 1;
- грабежі – 4;
- хуліганство – 5;
- крадіжки – 94;
- незаконні заволодіння автотранспортом — 3.
Зазначається, що у 27 випадках підозрювані особи встановлені.
Нагадаємо, у Києві 9 травня правопорядок забезпечували близько 2 тис. правоохоронців, які працювали у посиленому режимі.
Читайте також: