9 травня у Києві під шумок було скоєно вбивство



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У День перемоги у столиці сталося близько сотні крадіжок

За минулу добу, 9 травня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 179 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед злочинів:

вбивства – 1;

грабежі – 4;

хуліганство – 5;

крадіжки – 94;

незаконні заволодіння автотранспортом — 3.

Зазначається, що у 27 випадках підозрювані особи встановлені.

Нагадаємо, у Києві 9 травня правопорядок забезпечували близько 2 тис. правоохоронців, які працювали у посиленому режимі.

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