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    Новини

    9 травня у Києві під шумок було скоєно вбивство

    • Розсилка
    9 травня у Києві під шумок було скоєно вбивство

    У День перемоги у столиці сталося близько сотні крадіжок

    За минулу добу, 9 травня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 179 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед злочинів:

    • вбивства – 1;
    • грабежі – 4;
    • хуліганство – 5;
    • крадіжки – 94;
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 3.

    Зазначається, що у 27 випадках підозрювані особи встановлені.

    Нагадаємо, у Києві 9 травня правопорядок забезпечували близько 2 тис. правоохоронців, які працювали у посиленому режимі.

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