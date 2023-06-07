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Абсолютна більшість київських укриттів залишаються без вільного доступу – уряд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Абсолютна більшість київських укриттів залишаються без вільного доступу – уряд
Камишін: «Загалом результати ревізії поки невтішні»
фото з відкритих джерел

За словами міністра, 35% від перевірених об'єктів не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні

У Києві перевірили 73% від загального фонду укриттів, більшість з них залишаються без вільного доступу. Раніше в Кабміні звітували, що ситуація з придатними укриттями в столиці критична. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

«Підбили результати роботи комісії по перевірці укриттів Києва за вчорашній день. Доповів президенту проміжні результати на селекторі. Перевірено 3 тис. 382 об’єкти, що складає 73% від загального фонду укриттів Києва», – заявив він.

Камишін зазначив, що за результатами перевірки абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу, проте не назвав їх кількість.

За словами міністра, 35% від перевірених об'єктів не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні.

«Технічна придатність укриттів з однієї сторони дає нам надію, що приведення їх до ладу дає нам достатній фонд укриттів для міста. Проте перелік зауважень до технічно придатних укриттів залишається значним. Загалом результати ревізії поки невтішні», – поінформував Камишін.

Нагадаємо, станом на ранок 5 червня у Києві вже перевірили понад 1600 укриттів комісією в складі Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, представників райдержадміністрацій та служб міста в усіх районах Києва.

За результатами перевірки, щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень.

До слова, у застосунку «Київ Цифровий» тепер можна поскаржитися не лише на зачинені укриття, а й на відсутність належних умов у них.

Щоб залишити свій відгук про реальний стан укриттів, потрібно зайти в застосунок, відкрити сервіс «Мапа укриттів», на мапі обрати укриття, і в його інформаційній картці натиснути «Поскаржитися на укриття». У формі можна зазначити, якщо укриття є, але перебуває в неналежному стані. 

 

Теги: Київ укриття Олександр Камишін

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