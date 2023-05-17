У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося корисне нововведення

У сервісі можна бачити графік роботи метро, курсування потягів і всі станції на лінії

У застосунку «Київ Цифровий» удосконалили сервіс руху транспорту: тепер усім користувачам будуть доступні підказки про закриті вестибюлі

У міському застосунку «Київ Цифровий» удосконалили сервіс руху транспорту: тепер усім користувачам будуть доступні підказки про закриті вестибюлі. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Крім цього, у сервісі можна бачити графік роботи метро, курсування потягів і всі станції на лінії.

«Нам важливо, щоб усі оновлення були розроблені на користувацьких історіях та з урахуванням зворотного зв’язку від містян», – пояснив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половинко.

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За два роки у службу підтримки звернулось 135 тисяч користувачів. На основі їхніх побажань у застосунку вже впровадили можливість переглядати маршрут та графік транспорту онлайн, безконтактно оплачувати проїзд у всіх видах муніципального транспорту, замінили паперові квитки на електронні та запустили англомовну версію застосунку.

«Київ Цифровий» – застосунок, що об’єднав головні міські сервіси, інструменти електронної демократії та був адаптований до воєнного стану. Сервісами у застосунку користуються понад 2 мільйони містян. Нова версія вже доступна для завантаження на iOS та Android.

Нагадаємо, раніше команда КП ГІОЦ удосконалила функційність транспортної карти в міському застосунку «Київ Цифровий». У новій версії застосунку поїздки на транспортній карті можна перетворювати на QR-квитки.

До слова, у застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо українських діячів, погруддя яких встановлять на станції метро «Університет». Голосування триватиме до 24 травня. Проголосувати можна в розділі «Електронна демократія» – «Опитування».