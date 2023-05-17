Головна Київ Новини
search button user button menu button

У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося корисне нововведення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося корисне нововведення
У сервісі можна бачити графік роботи метро, курсування потягів і всі станції на лінії
фото: КМДА

У застосунку «Київ Цифровий» удосконалили сервіс руху транспорту: тепер усім користувачам будуть доступні підказки про закриті вестибюлі

У міському застосунку «Київ Цифровий» удосконалили сервіс руху транспорту: тепер усім користувачам будуть доступні підказки про закриті вестибюлі. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Крім цього, у сервісі можна бачити графік роботи метро, курсування потягів і всі станції на лінії. 

«Нам важливо, щоб усі оновлення були розроблені на користувацьких історіях та з урахуванням зворотного зв’язку від містян», – пояснив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половинко.

За два роки у службу підтримки звернулось 135 тисяч користувачів. На основі їхніх побажань у застосунку вже впровадили можливість переглядати маршрут та графік транспорту онлайн, безконтактно оплачувати проїзд у всіх видах муніципального транспорту, замінили паперові квитки на електронні та запустили англомовну версію застосунку.

«Київ Цифровий» – застосунок, що об’єднав головні міські сервіси, інструменти електронної демократії та був адаптований до воєнного стану. Сервісами у застосунку користуються понад 2 мільйони містян. Нова версія вже доступна для завантаження на iOS та Android.

Нагадаємо, раніше команда КП ГІОЦ удосконалила функційність транспортної карти в міському застосунку «Київ Цифровий». У новій версії застосунку поїздки на транспортній карті можна перетворювати на QR-квитки.

До слова, у застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо українських діячів, погруддя яких встановлять на станції метро «Університет». Голосування триватиме до 24 травня. Проголосувати можна в розділі «Електронна демократія» – «Опитування».

Теги: Київ КМДА транспорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лі Хуей прибуває сьогодні до Києва
Ракетний терор. Чому саме цієї ночі був такий потужний обстріл
Вчора, 12:26
Нагадати про злочини чиновницького спецназу нещодавно спонукали… кози
Денацифікації української історії. Спецоперація у Києві Культурний фронт
4 травня, 21:55
Уже не перший рік опадає мозаїчне панно «Українська пісня» на будівлі навпроти Оперного театру
Цінна мозаїка поступово руйнується у центрі Києва
30 квiтня, 14:41
Орієнтовний час ліквідації пошкодження одна доба
У Києві аварія на насосній станції: де будуть проблеми з водопостачанням
1 травня, 08:36
У столичному Гідропарку вода затопила територію
Києву та області загрожують нові підтоплення: названо райони
2 травня, 07:27
Увечері 4 травня у російській столиці сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі
Знищений Bayraktar над Києвом і пожежа в Москві: головне за ніч
5 травня, 07:05
Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни
Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни
12 травня, 11:25
Очікується, що загальна площа паркінгу буде трохи більше 10 тис. м²
У столиці може з’явитися новий трирівневий паркінг, який слугуватиме укриттям
15 травня, 20:28
Ворог атакував Київщину безпілотниками
Повітряна тривога в Києві та області тривала понад годину
Вчора, 05:44

Новини

У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося корисне нововведення
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося корисне нововведення
Столична влада відзвітувала про нові можливості київських лікарень
Столична влада відзвітувала про нові можливості київських лікарень
Столична влада відзвітувала про ситуацію з київськими санаторіями
Столична влада відзвітувала про ситуацію з київськими санаторіями
День боротьби з гомофобією: посольство США в Києві вивісило прапор ЛГБТ
День боротьби з гомофобією: посольство США в Києві вивісило прапор ЛГБТ
КМДА озвучила нові правила для великогабаритного транспорту під час тривоги
КМДА озвучила нові правила для великогабаритного транспорту під час тривоги
Користування громадським транспортом під час тривоги: Київ ввів нові правила
Користування громадським транспортом під час тривоги: Київ ввів нові правила

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду
53K
Білий дім прокоментував заяву про знищення Patriot в Україні
45K
Інтерв'ю Буданова викликають подив
22K
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
16K
Закінчення війни в Україні: росіяни заговорили про часові рамки
11K
Буданов назвав перевагу Росії у війні

Новини

Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Сьогодні, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Вчора, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 03:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту