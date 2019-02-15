Афера на 7,5 млн грн: шахраї намагалися привласнити чужий спадок



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Так званий «син» небіжчиці подав нотаріусу підроблені документи Фото: Нацполіція

Чоловік після смерті племінниці мав отримати майже 7 мільйонів 400 тисяч гривень

Група осіб, використовуючи підроблені документи, намагалася заволодіти спадщиною киянина. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«Потерпілий – дядько померлої і єдиний законний спадкоємць на території України. Чоловік у встановленому Законом порядку звернувся до нотаріуса, аби відкрити спадкову справу. Через деякий час до цього ж нотаріуса прийшов молодик, який повідомив, що він є представником сина померлої. У небіжчиці і справді залишився рідний син, однак у шестирічному віці він із батьком виїхав закордон і з того часу вже протягом двадцяти років не підтримував зв’язок із матір’ю. Представник нібито першочергового «спадкоємця» надав нотаріусу довіреність на своє ім’я, видану у країні проживання сина померлої. Але юрист відмовилася її прийняти, наполягаючи на тому, що спадкоємець має з’явитися особисто», - йдеться в повідомленні.

Через деякий час представник «спадкоємця» завітав знову із довіреністю, цього разу виданою в Україні. «Але нотаріус була непохитна: вимагала особистого візиту. І через кілька днів «син» небіжчиці приїхав. Він надав усі необхідні документи, тож юрист почала вносити його дані у справу. У цей час в кабінеті з’явилися правоохоронці, які затримали псевдо спадкоємця», - інформують у поліції.

Паспорт, виданий на ім’я сина померлої, виявився підробленим, відповідно всі інші документи також. Також поліцейські встановили, що справжній син небіжчиці знаходиться в іноземній державі, в якій проживає протягом останніх двадцяти років, і на територію України не в’їжджав.

Затриманий розповів, що йому запропонували за винагороду зіграти роль сина небіжчиці та отримати спадщину – майже 7 мільйонів 400 тисяч гривень, які померла зберігала на депозитному рахунку. Зловмисники навіть відновили номер телефону жінки після її смерті, аби контролювати суму коштів на банківському рахунку.

«33-річному виконавцю повідомлено про підозру у замаху на шахрайство. Йому загрожує покарання - до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - повідомив старший слідчий слідчого управління поліції Києва Руслан Бондаренко.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 (Незакінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб, з використанням підроблених документів) Кримінального кодексу України. Підозрюваний погодився співпрацювати зі слідством та допомогти встановити всіх учасників шахрайської схеми. За попередніми даними, їх щонайменше четверо, вони вже були судимі за скоєння аналогічних злочинів. Досудове розслідування триває.