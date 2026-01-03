Атака на Україну, рятувальна операція у Харкові: головне за ніч

У Харкові цієї ночі під завалами будинку знайшли тіло жінки

«Главком» зібрав головні події ночі проти 3 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала Україну безпілотниками, у Харкові під завалами будинки знайдено тіло жінки, чому Зеленський обрав Буданова на посаду керівника ОП, а Федорова на міністра оборони.

Вибухи у Києві

У ніч на 3 січня російські терористи атакують Київ безпілотниками. У столиці пролунали вибухи, пише начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Ткаченко пише, що над Києвом наразі латють ворожі безпілотники.

«Над столицею ворожі БпЛА. Зараз працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!» – повідомив Ткаченко.

Атака БпЛА на Миколаїв

У ніч на 3 січня Миколаїв опинився під масованим ударом російських безпілотників. Перші вибухи в місті пролунали близько пів на першу годину ночі, про що повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, групи ударних БпЛА заходили на місто з південного напрямку. Місцеві моніторингові канали зафіксували щонайменше п'ять «шахедів» у повітряному просторі регіону, зазначивши, що ціллю ворога, ймовірно, були об'єкти енергетичної інфраструктури, через що мешканців попередили про можливі відключення світла.

У Харкові під завалами знайдено тіло жінки

Внаслідок чергового російського удару по житловій забудові Харкова загинули люди. Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під час розбору завалів на місці влучання рятувальники спершу виявили тіло хлопчика. Згодом стало відомо, що під уламками будівлі знайдено і загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю дитини.

«Під завалами в Харкові виявлено тіло жінки. За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби», – написав Синєгубов.

Чому Зеленський обрав Буданова новим очільником ОП

Призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента стало результатом тривалих перемовин, які Володимир Зеленський вів із головним розвідником протягом останнього місяця. Як повідомляє Financial Times, очільник ГУР, який завжди віддавав перевагу практичній польовій роботі, спочатку вагався щодо переходу на офісну посаду, проте зрештою погодився на пропозицію.

За даними видання, цей крок має стратегічне значення в контексті нових дипломатичних зусиль України. Оскільки Київ прагне отримати жорсткі гарантії безпеки від Заходу та шукає шляхи припинення війни, Буданов може стати ключовою фігурою в переговорному процесі. Він є одним із небагатьох українських посадовців, хто зберігає прямий канал комунікації з Москвою, зокрема в питаннях обміну полоненими, що робить його цінним активом для майбутніх мирних переговорів.

Зеленський робить ставку на дрони

Президент Володимир Зеленський здійснює стратегічну перебудову владної вертикалі, роблячи головну ставку на технологізацію армії та зміцнення довіри до державних інституцій. Як повідомляє Bloomberg, ключовим елементом цього плану є висунення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Таке рішення сигналізує про фундаментальне зміщення фокусу військового відомства у бік «війни технологій». Очікується, що під керівництвом Федорова Міноборони зосередиться на масштабному виробництві безпілотників, оперативному впровадженні інновацій, тісній інтеграції цифрових рішень у бойові операції та активній співпраці з приватним сектором і оборонними стартапами.