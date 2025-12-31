Від газонокосарки до живого песика: що забували кияни у громадському транспорті у 2025 році

Працівники «Київпастрансу» закликають містян бути уважними та обов'язково перевіряти свої речі перед виходом на зупинці

Протягом 2025 року пасажири звернулися до контакт-центру «Київпастрансу» щодо загублених речей також 2025 разів

Підбиваючи підсумки року, КП «Київпастранс» оприлюднило незвичну статистику знахідок у столичних автобусах, тролейбусах та трамваях. Як з’ясувалося, пасажири залишали в салонах не лише звичні гаманці чи парасольки, а й більш екзотичні речі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу підприємства.

Що губили пасажири протягом 2025 року

За даними «Київпастрансу», серед рідкісних загублених речей, які довелося вилучати з салонів, були ласти, газонокосарка, кімнатний кактус, швабра та навіть пакунок зі свіжою капустою. Окрім побутових речей, пасажири забували обручки та палиці для скандинавської ходьби. Попри це, найчастіше у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв забували спортивний одяг, ключі, документи, техніку та інші особисті речі.

Проте найбільш зворушливим випадком став залишений у транспорті живий песик. Комунальники зазначають, що попри витривалість того ж кактуса, і рослинам, і домашнім улюбленцям значно комфортніше вдома.

Куди звертатися щодо загублених речей у громадському транспорті Києва

Працівники «Київпастрансу» закликають містян бути уважними та обов'язково перевіряти свої речі перед виходом на зупинці.

Якщо ж прикрість уже сталася, пасажирам радять негайно звертатися до контакт-центру за номером 0 800 50 44 11 або писати на офіційну сторінку підприємства у Facebook, щоб оперативно повернути загублене.

