«Різдвяний політ Щедрика»: у Києві відкрилася виставка про світовий тріумф української мелодії

Виставка знайомить із «Щедриком» як з глобальним культурним феноменом – від архаїчних обрядових співів до світового різдвяного хіта Carol of the Bells

Напередодні різдвяно-новорічних свят Музей історії міста Києва спільно з Інститутом Леонтовича презентують масштабний виставковий проєкт «Різдвяний політ Щедрика». Експозиція присвячена феномену легендарної української мелодії, яка стала світовим різдвяним символом, відомим як Carol of the Bells. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.

Виставка знайомить із «Щедриком» як з глобальним культурним феноменом – від архаїчних обрядових співів до світового різдвяного хіта Carol of the Bells. Це історія не лише музичного твору, а й усієї країни, адже, як зазначають організатори, композиція лунала світом від імені України навіть у часи втрати державності.

Особлива увага приділяється постатям композитора Миколи Леонтовича та диригента Олександра Кошиця. Нині мистецький світ відзначає 150 років з дня народження Кошиця, адже саме завдяки Українській Республіканській Капелі під його керівництвом у 1922 році «Щедрик» вперше пролунав у знаменитому Carnegie Hall у Нью-Йорку та увійшов у світову різдвяну традицію.

«Історія тріумфу «Щедрика» у світі – хрестоматійний приклад культурної дипломатії, що має сьогодні бути нам прикладом у боротьбі за свою ідентичність», – підкреслила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха. Вона також наголосила, що проєкт символічно резонує новому статусу Києва як Міста музики ЮНЕСКО.

Експозиція виставки побудована як подорож у шести тематичних просторах – починаючи від дохристиянського «Голосу Сонця», переходячи до символічної «Печери Різдва», далі розгортається у залах, що відтворюють київське мистецьке середовище й історико-політичний контекст початку ХХ століття, і завершується сюжетами про гастролі капели Олександра Кошиця та формування світової історії Carol of the Bells.

Особливу атмосферу виставки створюють декоративні просторові рішення: кінетична композиція з пташками та стародавніми дзвіночками, художня реконструкція хати Миколи Леонтовича, велика ялинка-книга, рояль ХІХ століття із копією нотного зошита композитора, унікальні музичні інструменти XIX–XX століть, колекція народного іконопису.

У кожній залі також представлені колекційні ялинкові прикраси з приватної колекції Марини Лук’янової, а ще – архівні документи, листи, фотографії, афіші, нотники та співаники, пов’язані з історією «Щедрика» та діяльністю Української Республіканської Капели. Для маленьких відвідувачів передбачена окрема зона майстеркласів, куди веде казковий ліс.

Виставка «Різдвяний політ Щедрика» Музею історії міста Києва вже традиційно є частиною різдвяного культурно-інформаційного простору Києва – подією, у якій одна українська мелодія продовжує свій політ від покоління до покоління.

Коли: з 3 грудня до 18 січня, Ср.-Нд.: 12:00-19:00

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7