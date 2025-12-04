Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Різдвяний політ Щедрика»: у Києві відкрилася виставка про світовий тріумф української мелодії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Різдвяний політ Щедрика»: у Києві відкрилася виставка про світовий тріумф української мелодії
Афіша виставкового проєкту «Різдвяний політ Щедрика»
колаж: Музей історії міста Києва

Виставка знайомить із «Щедриком» як з глобальним культурним феноменом – від архаїчних обрядових співів до світового різдвяного хіта Carol of the Bells

Напередодні різдвяно-новорічних свят Музей історії міста Києва спільно з Інститутом Леонтовича презентують масштабний виставковий проєкт «Різдвяний політ Щедрика». Експозиція присвячена феномену легендарної української мелодії, яка стала світовим різдвяним символом, відомим як Carol of the Bells. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.

Музичний супровід церемонії відкриття виставки
Музичний супровід церемонії відкриття виставки
фото: Мізей історії Києва

Виставка знайомить із «Щедриком» як з глобальним культурним феноменом – від архаїчних обрядових співів до світового різдвяного хіта Carol of the Bells. Це історія не лише музичного твору, а й усієї країни, адже, як зазначають організатори, композиція лунала світом від імені України навіть у часи втрати державності.

Виставка «Різдвяний політ Щедрика» у Музеї історії Києва
Виставка «Різдвяний політ Щедрика» у Музеї історії Києва
фото: Мізей історії Києва

Особлива увага приділяється постатям композитора Миколи Леонтовича та диригента Олександра Кошиця. Нині мистецький світ відзначає 150 років з дня народження Кошиця, адже саме завдяки Українській Республіканській Капелі під його керівництвом у 1922 році «Щедрик» вперше пролунав у знаменитому Carnegie Hall у Нью-Йорку та увійшов у світову різдвяну традицію. 

Експонати виставкового проєкту «Різдвяний політ Щедрика»
Експонати виставкового проєкту «Різдвяний політ Щедрика»
фото: Музей історії міста Києва

«Історія тріумфу «Щедрика» у світі – хрестоматійний приклад культурної дипломатії, що має сьогодні бути нам прикладом у боротьбі за свою ідентичність», – підкреслила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха. Вона також наголосила, що проєкт символічно резонує новому статусу Києва як Міста музики ЮНЕСКО. 

Вікторія Муха: «Історія тріумфу «Щедрика» у світі – хрестоматійний приклад культурної дипломатії, що має сьогодні бути нам прикладом у боротьбі за свою ідентичність»
Вікторія Муха: «Історія тріумфу «Щедрика» у світі – хрестоматійний приклад культурної дипломатії, що має сьогодні бути нам прикладом у боротьбі за свою ідентичність»
фото: Музей історії міста Києва

Експозиція виставки побудована як подорож у шести тематичних просторах – починаючи від дохристиянського «Голосу Сонця», переходячи до символічної «Печери Різдва», далі розгортається у залах, що відтворюють київське мистецьке середовище й історико-політичний контекст початку ХХ століття, і завершується сюжетами про гастролі капели Олександра Кошиця та формування світової історії Carol of the Bells.

Особлива увага на виставці приділяється постатям композитора Миколи Леонтовича та диригента Олександра Кошиця
Особлива увага на виставці приділяється постатям композитора Миколи Леонтовича та диригента Олександра Кошиця
фото: Мізей історії Києва

Особливу атмосферу виставки створюють декоративні просторові рішення: кінетична композиція з пташками та стародавніми дзвіночками, художня реконструкція хати Миколи Леонтовича, велика ялинка-книга, рояль ХІХ століття із копією нотного зошита композитора, унікальні музичні інструменти XIX–XX століть, колекція народного іконопису.

У кожній залі також представлені колекційні ялинкові прикраси з приватної колекції Марини Лук’янової, а ще – архівні документи, листи, фотографії, афіші, нотники та співаники, пов’язані з історією «Щедрика» та діяльністю Української Республіканської Капели. Для маленьких відвідувачів передбачена окрема зона майстеркласів, куди веде казковий ліс.

Виставка «Різдвяний політ Щедрика» Музею історії міста Києва вже традиційно є частиною різдвяного культурно-інформаційного простору Києва – подією, у якій одна українська мелодія продовжує свій політ від покоління до покоління.  

Афіша виставкового проєкту «Різдвяний політ Щедрика»
Афіша виставкового проєкту «Різдвяний політ Щедрика»
колаж: Музей історії міста Києва

Коли: з 3 грудня до 18 січня, Ср.-Нд.: 12:00-19:00 
Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7

Читайте також:

Теги: музеї виставка Різдвяні свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
8 листопада, 07:58
Художник таємно повісив у музеї картину
Картина від ШІ непомітно з’явилася у британському музеї
11 листопада, 19:59
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 8-9 листопада
7 листопада, 14:02
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 15-16 листопада
14 листопада, 18:01
Галерея Кампаньї у Луврі закрита через нестійкість конструкції
Лувр закрив одну з галерей через проблеми зі стійкістю будівлі
17 листопада, 19:52
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
21 листопада, 14:01
До річниці створення столичного Музею авангарду відбулася презентація двох виставкових проєктів
Куди сходити у Києві 24-30 листопада: дайджест культурних подій
21 листопада, 20:20
Вартість новорічного дерева в Києві коливатиметься від 500 до 2,5 тис. грн за погонний метр, залежно від виду
Скільки коштуватимуть новорічні ялинки у Києві: влада оприлюднила нові ціни
24 листопада, 16:56
6 грудня у Мухеї Ханенків відбудеться екскурсія виставкою «Африка: директ»
Куди сходити у Києві 1-7 грудня: дайджест культурних подій
29 листопада, 19:02

Новини

«Різдвяний політ Щедрика»: у Києві відкрилася виставка про світовий тріумф української мелодії
«Різдвяний політ Щедрика»: у Києві відкрилася виставка про світовий тріумф української мелодії
Частину вулиці Лаврської перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи
Частину вулиці Лаврської перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи
Фракцію «Удар» у Київраді очолила Мирослава Смірнова, двоє співголів склали повноваження
Фракцію «Удар» у Київраді очолила Мирослава Смірнова, двоє співголів склали повноваження
«Українці не допустять встановлення авторитаризму». Мер Києва заявив про політичний тиск
«Українці не допустять встановлення авторитаризму». Мер Києва заявив про політичний тиск
Президент Кіпру прибув до Києва
Президент Кіпру прибув до Києва
Київрада збільшує фінансування захисників ще на 800 млн грн: на що підуть кошти
Київрада збільшує фінансування захисників ще на 800 млн грн: на що підуть кошти

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua