Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 квітня

Відчути настрій свята Воскресіння Христового можна буде 12 квітня в Андріївській церкві під звуки всесвітньовідомих творів геніальних українських композиторів

Ці вихідні у столиці пройдуть під знаком Великодня та знакових культурних подій. Поки місто святкує, головними подіями стануть два великі сольні концерти Наталії Могилевської у Палаці «Україна» та величні хорові піснеспіви в Андріївській церкві.

«Главком» підготував добірку подій на 11-12 квітня: від великоднього маркету з крафтовими пасками на Подолі до масштабної ретроспективи Івана Марчука та благодійних стендапів, що допоможуть знайти натхнення та світлу радість у ці святкові дні.

Зміст

Музеї

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва відкривається ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Виставка «Чорний біль»

Цьогоріч минають 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи. 26 квітня 1986 р. сталася найбільша техногенна аварія 20 ст., наслідки якої ми відчуваємо і дотепер. Ця трагічна сторінка історії нашої країни, безперечно, мала вплив на культуру та мистецтво. Багато художників зверталися до теми Чорнобиля в своїй творчості.

Візитівкою виставки став гобелен, виконаний за ескізом відомого художника Олега Машкевича, який має назву «Чорний біль». Твір виготовлений в м. Решетилівка майстрами Бондаренко Г. С., Остапенко О. М., Скобляковою Т. О.

До трагедії Чорнобиля зверталась і народна художниця України Марія Примаченко. На виставці представлено шість творів, присвячених даній темі.

На виставці також представлено твір визначної мисткині Людмили Жоголь. Це триптих «І буде день…» 1987 р. Доповнюють експозицію керамічні скульптури сучасного художника Олександра Міловзорова, гаряча емаль Віталія Хоменка та дерев’яні скульптури Олега Пєтухова.

Коли: до 3 травня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська 9, корп. 2.

Виставка «Код відродження»

Напередодні Великодня у Музеї видатних діячів української культури відкривається «Код відродження». Виставка, що поєднує сучасне мистецтво та історичну спадщину. В експозиції будуть представлені картини сучасної української художниці Ніни Федотової, а також унікальні старовинні поштівки з приватної колекції Петра Яковенка. Простір виставки доповнять авторські тематичні інсталяції, які створюють цілісний емоційний і символічний наратив.

Ключовим образом виставки стає курка – на перший погляд проста й буденна, але глибоко вкорінена в українській традиції та символіці. У народній культурі курка – це спосіб життя, родючості, домашнього тепла та безперервності роду. Вона є хранителькою життя – прадавнього символу зародження світу, оновлення та воскресіння.

У контексті Великодня цей образ набуває особливої сили. Яйце як символ нового життя перегукується з головною християнською ідеєю Воскресіння, а курка – як та, що його береже і дає світові – уособлює турботу, витривалість і тиху, але незламну силу життя. У роботах Ніни Федотової цей символ розкривається сучасною художньою мовою – іноді іронічною, іноді зворушливою, але завжди глибоко людяною.

Старовинні поштівки з колекції Петра Яковенка додають виставці ще один вимір – пам’яті. Вони переносять глядача в інші епохи, де великодні образи були носіями віри, надії та світла навіть у найскладніші часи. Разом із сучасними інсталяціями ці артефакти створюють діалог між минулим і сьогоденням. Ця колекція свого часу була презентована у музеях на сході України, а з початком російсько-української війни у 2014 році врятована з Горлівки.

Коли: з 9 по 27 квітня.

Місце проведення: Меморіальний будинок Лесі Українки, вул. Саксаганського, 93--97.

Театри

Класична комедія «Скупий» Мольєра у інтерпретації режисера Крістофа Галіота – це історія про ідеал. Про те, як одна ідея може визначити життя людини. Для Гарпагона ідеал – гроші. Можливо, це звучить надто прозаїчно, але в цьому дивовижна чесність. Він живе за власними правилами і не приховує того, що для нього найцінніше. У світі, де всі говорять про любов і почуття, саме він виявляється найбільш відвертим із самим собою. Це не просто суперечка батьків і дітей; це зіткнення людини, яка має ідеал, із тими, які його не мають. Молоді герої красиво говорять про кохання, але чи можемо ми в нього повірити? На цьому тлі Гарпагон зі своєю прямолінійною вірою у гроші виглядає парадоксально щирим.

Тож чи справді фінал цієї історії такий щасливий і гармонійний, як здається? А може, ідилія – лише сон, казкова поступка нашому бажанню побачити щасливу розв’язку?

Проєкт реалізується за підтримки Французького інституту в Україні.

Коли: 11 квітня, 18:00.

Місце проведення: Київський національний академічний Молодий театр

Вистава: «Море... Ніч... Свічки...»

Вистава «Море... Ніч... Свічки...» у режисурі засновника нашого театру Едуарда Митницького за пʼєсою Йосефа Бар-Йосефа «Це велике море» продовжує свій шлях. Але тепер з оновленим акторським складом.

Прощаючись із категоріями вічними, людина йде назустріч спокусам. Втриматися на хвилях життєвого моря – майже циркова еквілібристика. Ноаха Грінвальда «сп'янило» життя великого міста. Що робити, якщо навколо стільки спокус? Чи можна змінити минуле і пірнути з головою в це безмежне море життя?

Коли: 11 квітня, 15:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Вистава «Величне століття. Веселе»

Позбуватись ілюзій неприємно і навіть небезпечно… Колись так зі світу пішла магія новорічних подарунків і зубної феї, а лелеки назавжди припинили приносити дітей. Тому дорослі міцно тримаються за власні ілюзії – часто цілими родинами й навіть суспільствами.

Берегли свій спокій і в селищі, яке ми назвали Веселе. Після Перемоги України життя тут стало щасливим і дуже передбачуваним. Аж одного дня стається страшне: голова селища Толік робить сенсаційну заяву, яка перевертає життя Веселого з ніг на голову. І здавалось би, яке діло щасливому суспільству до особистого життя ближнього? Але камінгаут Толіка стає ніби магічним дзеркалом, в якому одна за одною зникатимуть ілюзії.

Відтоді у кожного «весельчанина» більше не буде впевненості ані в інших, ані в собі. І ще до селища почнуть навідуватись привиди, а може й ні.

Вистава-загадка і вистава-лабіринт, яку пропонуємо глядачу, небезпечна: вона може призвести до руйнування ілюзій. Будьте обережні.

Коли: 11 квітня 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Концерти

Євген Хмара: «Piano терапія»

Євген Хмара впевнений, що музика – це спосіб психотерапії. Вона дозволяє розповісти те, що не можна пояснити словами. Артист впевнений, що композиції не створюються для когось чи для чогось, а приходять в певний період. Його неперевершена майстерність завжди підкреслює особливість кожної мелодії. Євген Хмара грає так, що кожен у залі відчуває ніби ця музика призначена тільки йому.

Музика Євгена Хмари завжди сповнена глибоких сенсів і здатна переносити слухача крізь час і простір. Із початку повномасштабного вторгнення він провів понад сотню благодійних концертів на підтримку Збройних сил України. Його виступи відбуваються по всьому світу, адже справжнє мистецтво не знає кордонів.

Коли: 11 квітня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Наталія Могилевська: «Version 5.0 на біс»

Наталія Могилевська презентувала концертне шоу Version 5.0 восени 2025 року. Воно було своєрідним музичним підсумком яскравого шляху артистки та кроком у нову еру творчості. Це шоу настільки сподобалося аудиторії, що повну залу зібрала й додаткова дата.

І тепер навесні 2026 року Наталія Могилевська вирішила зіграти подвійний концерт Version 5.0, у якому прозвучать як золоті хіти, які співала вся країна, так і нові композиції, які зовсім скоро попадуть у топ-чарти та ваші серця. Артистка поверне танцювальну компоненту – видовищні хореографічні номери, які завжди вирізняли її серед інших.

Глядачі почують пісні, які стали улюбленими для кількох поколінь українців, зокрема: «Місяць», «Відправила меседж», «Відірватись від землі», «Я танцювала», «Покохала».

Коли: 11-12 квітня, 17:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Великдень в Андріївській церкві

Відчути радісний настрій свята Воскресіння Христового можна буде в чарівних інтер’єрах Андріївської церкви під звуки всесвітньовідомих творів геніальних українських композиторів Д.Бортнянського, М.Березовського, А.Веделя, М.Лисенка, К.Стеценка, М.Леонтовича, М.Вербицького, у неперевершеному виконанні співаків ансамблю солістів «Благовість».

Ця музика – не лише культурний спадок, а й справжня терапія для ментального здоров’я.

Коли: 12 квітня, 16:00.

Місце проведення: Андріївська церква, Андріївський узвіз, 23.

Стендапи

Шоу «Природній Відбір»

Київська комедійна сцена готується до незвичного формату – «Стендап-екзамену». Це випробування для тих, хто має сміливість вийти до мікрофона, маючи в запасі лише 60 секунд. Саме стільки часу дається початківцям, аби підкорити глядачів та професійне журі.

Мета проєкту – знайти справжні діаманти серед новачків. Організатори обіцяють безкомпромісну атмосферу: тут буде і гостра критика від досвідчених колег, і цінні поради для тих, хто справді «розриває» зал.

Долю учасників вирішуватимуть знані майстри жанру:

Алла Волкова @fkudz

Джейхун Сафаров @dzheikhun.s

Богдан Боярин @bod1qa

Це вечір контрастів: від хвилювання дебютантів до впевненого гумору майстрів. Не пропустіть можливість першими почути жарти тих, хто вже завтра може стати обличчям українського стендапу.

Коли: 12 квітня, 16:00.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Великодній стендап

На Великдень відбудеться вечір гумору у стендап клубі «Комедіант».

На сцені:

Микита Механіков

Антон Житлов

Влад Солонський

Віталій Шиндеровський

«Готуємо жарти, імпровізацію та той самий вайб, після якого ще довго будеш усміхатись. Бери друзів, гарний настрій і приходь святкувати Великдень разом із нами», – пишуть організатори.

Коли: 12 квітня, 19:00.

Місце проведення: Komediant Kyiv, вул. Велика Житомирська, 16.

Великодній маркет на Подолі

Цієї суботи, 11 квітня, на Межигірській зберуться різноманітні пекарні, які представлять різні паски та випічку.

Також тут можна буде:

Зробити миттєві фото на камеру Instax у фотозоні;

Спробувати тест-драйв нового авто;

Обрати букет та великодній декор;

Зібрати великодній кошик з текстилю, свічок та наліпок на яйця;

Провести час з дітками в окремій дитячій зоні;

Зробити паузу на келих вина в бар-зоні та обід на фудкорті київських закладів.

Вартість квитків: до події – 100 грн, в день події – 150 грн. Частину коштів з продажу квитків передадуть медичній роті 82 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Безкоштовний вхід для ветеранів, військових, людей з інвалідністю, пенсіонерів та дітей до 12 років (за наявності посвідчення).

Коли: 11 квітня, 10:00-18:00.

Місце проведення: Garage, вул. Межигірська, 82.