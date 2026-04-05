Фронтмен відомого гурту розповів про службу сина в ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Як зізнався Харчишин, його син не зміг потрапити на ювілейний концерт гурту 8 березня в Палаці спорту
Дмитро Харчишин добровільно вступив до війська одразу після початку повномасштабного вторгнення

Фронтмен гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин поділився подробицями служби свого старшого сина Дмитра у лавах ЗСУ та розповів, як часто вони бачаться. Як інформує «Главком», про це співак розповів у проєкті «Ближче до зірок».

За словами артиста, через військову службу зустрічі з сином відбуваються рідко, однак їм вдається перетинатися під час поїздок музиканта до Житомира. Саме там нині служить Дмитро, тож такі моменти для родини особливо цінні.

Як зізнався Харчишин, його син не зміг потрапити на ювілейний концерт гурту 8 березня в Палаці спорту через рішення командування. Музикант з жалем зазначив, що для нього це було важливо, адже Дмитро фактично ровесник колективу.

«Мій старший син фактично однолітка без одного чи двох років «Другої ріки». Я шкодую, що він не потрапив на наш концерт, його командування не відпустило», – зізнався музикант.

Нині син артиста не лише проходить службу, а й займається підготовкою інших військових. Він домігся переведення до Житомирського військового інституту, де викладає та передає свій досвід. За словами музиканта, Дмитро вже має офіцерське звання. Сам хлопець із гумором згадує, що раніше навіть не уявляв себе у війську і не думав, що стане лейтенантом.

«Каже, що якби 10 років тому йому сказали, що він буде військовим лейтенантом, то заржав би. Дмитро поборовся за переведення з частини. Зараз він в Житомирському військовому інституті. Коли приїжджаю до Житомира, то бачимося», – поділився зірковий батько.

Валерій Харчишин з сином
Зазначимо, Дмитро Харчишин добровільно вступив до війська одразу після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку він служив сапером на півночі, займався мінуванням і розмінуванням, а згодом пройшов офіцерські курси та почав передавати досвід іншим захисникам.

Раніше гурт «Друга Ріка» записав відеокліп «Вже не сом» – іронічний рімейк свого легендарного хіта «Вже не сам», який вийшов у 2003 році. Гурт долучився до збору коштів на підтримку Головного управління розвідки, мета – зібрати 15 млн грн на катер для евакуаційних місій з порятунку розвідників, дрони та серверне обладнання. Тож заради підтримки благодійного збору колектив представив римейк хіта, а також оновлений кліп, де з'явилися відомі гумористи Марк Куцевалов, Артем Дамницький і «Бампер та Сус».

Також у Палаці Спорту відбувся масштабний концерт гурту «Друга ріка» до його 30-річчя. Фронтмен гурту Валерій Харчишин заявив, що цей концерт увійде в історію.

