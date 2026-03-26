Чи давали Віктору Павліку укол? Скандал у Палаці «Україна» прокоментувала лікарка, яку викликали до артиста

У мережі ширилися інформаціяю про «укол адреналіну», лікарка пояснила, що відбувалося за кулісами насправді

Лікарка-оториноларинголог і фоніатр Наталія Соломенникова прокоментувала ситуацію навколо народного артиста Віктора Павліка під час його ювілейного концерту в Палаці «Україна». Нагадаємо, концерт були зупинено, що спровокувало обурення дружини артиста і її конфлікт з організаторами. На тлі цього у мережі поширилися повідомлення про нібито введення Павліку адреналіну.

За словами Соломенникової, як повідомляє «Главком», її залучила адміністрація Палацу «Україна» для надання фахової допомоги артисту під час виступу. Вона зазначила, що в медіа та соцмережах з’явилася некоректна інформація про те, що продюсер нібито хотів зробити співаку «укол адреналіну», попри те, що Павлік переніс операцію на серці.

Лікарка наголосила, що не може розголошувати стан пацієнта, однак вважає за необхідне пояснити професійні аспекти ситуації. «Я не маю права обговорювати стан пацієнта, проте маю обов’язок захистити професійну істину, оскільки це стосується моєї компетенції», – зазначила вона.

Соломенникова пояснила, що адреналін дійсно використовується у фоніатрії, однак не у вигляді ін’єкцій. «Адреналін – це препарат, який достатньо часто використовується у фоніатричній практиці. Про нього знають майже всі вокалісти як про засіб «швидкої допомоги» для покращення стану голосу. Однак ми не вводимо його внутрішньом’язово (тобто не робимо укол)», – зазначила лікарка.

У таких випадках застосовується інший метод – інстиляція, коли препарат наносять безпосередньо на слизову оболонку гортані. Лікарка також наголосила, що в цьому конкретному випадку адреналін не застосовувався. «Були використані інші лікарські засоби», – підкреслила Соломенникова.

Лікарка заявила, що ситуація виникла через нерозуміння медичних аспектів з боку менеджера артиста. Вона додала, що подібні випадки потребують коректного висвітлення, а медична грамотність і професійна етика мають залишатися пріоритетом.

Нагадаємо, що публічне обговорення концерту почалося 22 березня 2026 року, коли Національний палац мистецтв «Україна» оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка.

За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової). У Палаці «Україна» наголосили, що жодні складні умови підготовки заходу не виправдовують таку поведінку в бік жінки.

Пізніше Сергій Перман, керівник Палацу «Україна», який організував та фінансував ювілейне шоу Віктора Павліка, особисто прокоментував скандал, що стався за кулісами. Нагадаємо, дружина співака Катерина Репяхова, звинуватила організаторів в її приниженні. У відповідь Палац пояснив ситуацією тим, що дружина втручалася в організаційні процеси просто посеред шоу, але при цьому вибачився перед нею.