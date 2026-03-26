Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Чи давали Віктору Павліку укол? Скандал у Палаці «Україна» прокоментувала лікарка, яку викликали до артиста

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
коллаж: glavcom.ua

Лікарка-оториноларинголог і фоніатр Наталія Соломенникова прокоментувала ситуацію навколо народного артиста Віктора Павліка під час його ювілейного концерту в Палаці «Україна». Нагадаємо, концерт були зупинено, що спровокувало обурення дружини артиста і її конфлікт з організаторами. На тлі цього у мережі поширилися повідомлення про нібито введення Павліку адреналіну.

За словами Соломенникової, як повідомляє «Главком», її залучила адміністрація Палацу «Україна» для надання фахової допомоги артисту під час виступу. Вона зазначила, що в медіа та соцмережах з’явилася некоректна інформація про те, що продюсер нібито хотів зробити співаку «укол адреналіну», попри те, що Павлік переніс операцію на серці.

скріншот з Facebook

Лікарка наголосила, що не може розголошувати стан пацієнта, однак вважає за необхідне пояснити професійні аспекти ситуації. «Я не маю права обговорювати стан пацієнта, проте маю обов’язок захистити професійну істину, оскільки це стосується моєї компетенції», – зазначила вона.

Соломенникова пояснила, що адреналін дійсно використовується у фоніатрії, однак не у вигляді ін’єкцій. «Адреналін – це препарат, який достатньо часто використовується у фоніатричній практиці. Про нього знають майже всі вокалісти як про засіб «швидкої допомоги» для покращення стану голосу. Однак ми не вводимо його внутрішньом’язово (тобто не робимо укол)», – зазначила лікарка.

У таких випадках застосовується інший метод – інстиляція, коли препарат наносять безпосередньо на слизову оболонку гортані. Лікарка також наголосила, що в цьому конкретному випадку адреналін не застосовувався. «Були використані інші лікарські засоби», – підкреслила Соломенникова.

Лікарка заявила, що ситуація виникла через нерозуміння медичних аспектів з боку менеджера артиста. Вона додала, що подібні випадки потребують коректного висвітлення, а медична грамотність і професійна етика мають залишатися пріоритетом.

Нагадаємо, що публічне обговорення концерту почалося 22 березня 2026 року, коли Національний палац мистецтв «Україна» оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка. 

За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової). У Палаці «Україна» наголосили, що жодні складні умови підготовки заходу не виправдовують таку поведінку в бік жінки.

Пізніше Сергій Перман, керівник Палацу «Україна», який організував та фінансував ювілейне шоу Віктора Павліка, особисто прокоментував скандал, що стався за кулісами. Нагадаємо, дружина співака Катерина Репяхова, звинуватила організаторів в її приниженні. У відповідь Палац пояснив ситуацією тим, що дружина втручалася в організаційні процеси просто посеред шоу, але при цьому вибачився перед нею.

Читайте також:

Теги: скандал концерт Віктор Павлик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протести в Тирані змусили уряд відправити у відставку віцепрем’єрку
Корупційний скандал в Албанії. Протестувальники «дотисли» уряд звільнити віцепрем'єрку
27 лютого, 04:27
Відео Ольги Сумської обурило українців
Ольга Сумська опублікувала відео під пісню росіянина. Українці обурені
4 березня, 14:19
Батальйон «Госпітальєри» опинився в центрі скандалу
Скандал із благодійним фондом соратниці Порошенка. Депутатка Зінкевич пояснила несподівану вигоду
10 березня, 15:13
Гурт «Друга Ріка» зібрав кошти на потреби ГУР
У Палаці спорту відгримів ювілейний концерт «Другої ріки» (фото)
11 березня, 10:43
Саша Норова розповіла, як вона переживає втрату чоловіка
Журналістка довела до сліз дружину покійного співака гурту Adam: деталі конфлікту
18 березня, 14:48
Депутатка Дніпропетровської обласної ради Олена Чиркова
У Дніпрі депутатка облради назвала дітей з генетичними хворобами «дебілами»: Лубінець відреагував
19 березня, 15:11
Монтаж виставки Гамлета Зіньківського Проєкт 365 «Час не потрібен» у залах музею Ханенків
Куди сходити у Києві 23-29 березня: дайджест культурних подій
21 березня, 19:02
Українці посперечалися про те, хто має збирати постіль у вагонах «Укрзалізниці»
Хто має збирати постіль у вагонах «Укрзалізниці»? У мережі розгорілася суперечка
24 березня, 10:08
Віталій Козловський виступив у Полтаві та натрапив на хейт у мережі
Українці розкритикували Козловського через концерти в Полтаві в дні жалоби: деталі скандалу
Вчора, 15:32

Шоу-біз

«Вона просто хайпує». Полякова звинуватила дружину Віктора Павліка на тлі скандалу з концертом співака
«Вона просто хайпує». Полякова звинуватила дружину Віктора Павліка на тлі скандалу з концертом співака
Турецький акторці Ханде Ерчел, яка зізналась росіянам у коханні, загрожує арешт
Турецький акторці Ханде Ерчел, яка зізналась росіянам у коханні, загрожує арешт
Ірина Білик згадала екскоханого Дікусара та зробила неочікуваний крок
Ірина Білик згадала екскоханого Дікусара та зробила неочікуваний крок
«Це я ще все не розказав». Потап після скандалу з концертом Павліка натякнув на інші гріхи керівника Палацу «Україна»
«Це я ще все не розказав». Потап після скандалу з концертом Павліка натякнув на інші гріхи керівника Палацу «Україна»
Олена Тополя вперше відреагувала на звинувачення у мобілізації блогера Беспалова: деталі скандалу
Олена Тополя вперше відреагувала на звинувачення у мобілізації блогера Беспалова: деталі скандалу

Новини

Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua