11 червня на двох перехрестях у центрі Києва не працюватимуть світлофори

Після ремонту оновлені світлофори працюватимуть у штатному режимі

11 червня з 9:00 до 12:00 на двох перехрестях у центрі Києва тимчасово не працюватимуть світлофори через модернізацію обладнання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Центр організації дорожнього руху».

Йдеться про перехрестя вулиць Богдана Хмельницького та Євгена Чикаленка, а також вулиці Євгена Чикаленка з площею Українських Героїв. Під час робіт фахівці замінять застаріле обладнання на сучасніші та надійніші системи.

На час проведення технічних робіт світлофорні об’єкти тимчасово не працюватимуть, а рух на зазначених перехрестях регулюватимуть екіпажі патрульної поліції.

У КП «Центр організації дорожнього руху» зазначають, що роботи планують виконати максимально оперативно, після чого оновлені світлофорні об’єкти працюватимуть у штатному режимі.

Учасників дорожнього руху просять бути уважними та враховувати проведення модернізації під час планування поїздок.

Нагадаємо, у столиці тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування.

До 15 вересня обмежуватимуть рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою.