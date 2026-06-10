Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ позбувся радянської зірки на в'їзді до міста

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Київ позбувся радянської зірки на в'їзді до міста
Демонтаж радянської нагородної зірки зі стели «Київ – місто-герой» на Обухівській трасі
фото: Київдемонтаж / Telegram

«Київдемонтаж»: символ радянської окупації поповнить музейну колекцію

На в'їзді до столиці з боку Обухівської траси демонтували радянську нагородну зірку зі стели «Київ – місто-герой». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Київдемонтаж».

Зірку зняли 10 червня. Після демонтажу її передадуть до Державного музею авіації імені Олега Антонова – там вона поповнить музейні фонди.

Стела «Київ – місто-герой» стоїть на Обухівській трасі й до сьогодні зберігала один із останніх елементів радянської символіки прямо при в'їзді до столиці.

Київ позбувся радянської зірки на в'їзді до міста фото 1

Декомунізація столичних монументів триває

Це не перший радянський символ, прибраний із київських пам'яток. У вересні 2023 року комунальники декомунізували обеліск «Місто-герой Київ» на Галицькій площі – прибрали зірки з його бічних сторін, анотаційну дошку російською мовою та змінили дату початку Другої світової війни з «1941» на «1939». Того ж року з монумента «Батьківщина-мати» зняли радянський герб і встановили тризуб розміром 4,5 на 7,5 метра. На початку червня 2026 року в столиці демонтували пам'ятник Булгакову на Андріївському узвозі – Київрада ухвалила це рішення ще у грудні 2025-го.

Прибирати радянську символіку з вулиць і пам'яток українські громади зобов'язані за законом про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів, ухваленим у 2015 році. Після початку повномасштабного вторгнення Росії цей процес різко пришвидшився: місцеві ради по всій Україні стали виконувати вимоги закону значно активніше.

Державний музей авіації імені Олега Антонова – один із найбільших авіаційних музеїв Центральної та Східної Європи. Він розташований в аеропорту «Жуляни» і зберігає понад 70 літальних апаратів. Музей регулярно поповнює фонди предметами радянської доби – тепер до них додасться і зірка зі столичної стели.

Нагадаємо, у вересні 2023 року «Главком» повідомляв, як комунальники декомунізували радянський обеліск «Місто-герой Київ» на Галицькій площі.

Читайте також:

Теги: Батьківщина Київрада декомунізація монумент музей місто демонтували

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мурал пам’яті убитої Ірини Заруцької у США
У США демонтовано мурал українки Ірини Заруцької: подробиці
13 травня, 14:31
Віталій Кличко після відставки свого соратника Володимира Бондаренка з посади секретаря вирішив вести засідання Київради самостійно і нікому не хоче передавати цю роль
Чому Київрада працює без секретаря. Соратники розкрили секрет Кличка
14 травня, 19:01
Зливу супроводжували сильний грім та різкі пориви вітру
У Дніпрі аномальна злива затопила вулиці
17 травня, 18:57
Голова бюджетної комісії Київради розкритикував спроби чиновників КМДА виправдати підвищення цін «європейським підходом»
Нова ціна метро. Депутат Київради порахував, скільки витрачатиме середня столична родина у рік
19 травня, 15:05
Земельна ділянка площею 0,1 га розташована по вул. Шевченка у Солом’янському районі столиці
Суд повернув громаді Києва землю біля річки Нивка, передану під забудову
22 травня, 10:07
Базова ставка – від 6 тис. грн «на руки», але гранти та цифровізація відкривають зовсім інші можливості
Всеукраїнський день краєзнавства: скільки в Україні платять за любов до рідного краю
28 травня, 08:30

Новини

Київ позбувся радянської зірки на в'їзді до міста
Київ позбувся радянської зірки на в'їзді до міста
Прокуратура оскаржить занадто м'який вирок вітчиму-ґвалтівнику з Київщини
Прокуратура оскаржить занадто м'який вирок вітчиму-ґвалтівнику з Київщини
11 червня на двох перехрестях у центрі Києва не працюватимуть світлофори
11 червня на двох перехрестях у центрі Києва не працюватимуть світлофори
На Київщині важкохворий чоловік отримав 10 років ув’язнення: деталі справи
На Київщині важкохворий чоловік отримав 10 років ув’язнення: деталі справи
Пожежа на Броварщині: вогонь охопив дах багатоповерхівки, є постраждалий (фото)
Пожежа на Броварщині: вогонь охопив дах багатоповерхівки, є постраждалий (фото)
Що таке «кишенькові сквери» та в яких районах Києва вони вже з’явилися (фото)
Що таке «кишенькові сквери» та в яких районах Києва вони вже з’явилися (фото)

Новини

Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Сьогодні, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Сьогодні, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua