Київ позбувся радянської зірки на в'їзді до міста
«Київдемонтаж»: символ радянської окупації поповнить музейну колекцію
На в'їзді до столиці з боку Обухівської траси демонтували радянську нагородну зірку зі стели «Київ – місто-герой». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Київдемонтаж».
Зірку зняли 10 червня. Після демонтажу її передадуть до Державного музею авіації імені Олега Антонова – там вона поповнить музейні фонди.
Стела «Київ – місто-герой» стоїть на Обухівській трасі й до сьогодні зберігала один із останніх елементів радянської символіки прямо при в'їзді до столиці.
Декомунізація столичних монументів триває
Це не перший радянський символ, прибраний із київських пам'яток. У вересні 2023 року комунальники декомунізували обеліск «Місто-герой Київ» на Галицькій площі – прибрали зірки з його бічних сторін, анотаційну дошку російською мовою та змінили дату початку Другої світової війни з «1941» на «1939». Того ж року з монумента «Батьківщина-мати» зняли радянський герб і встановили тризуб розміром 4,5 на 7,5 метра. На початку червня 2026 року в столиці демонтували пам'ятник Булгакову на Андріївському узвозі – Київрада ухвалила це рішення ще у грудні 2025-го.
Прибирати радянську символіку з вулиць і пам'яток українські громади зобов'язані за законом про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів, ухваленим у 2015 році. Після початку повномасштабного вторгнення Росії цей процес різко пришвидшився: місцеві ради по всій Україні стали виконувати вимоги закону значно активніше.
Державний музей авіації імені Олега Антонова – один із найбільших авіаційних музеїв Центральної та Східної Європи. Він розташований в аеропорту «Жуляни» і зберігає понад 70 літальних апаратів. Музей регулярно поповнює фонди предметами радянської доби – тепер до них додасться і зірка зі столичної стели.
Нагадаємо, у вересні 2023 року «Главком» повідомляв, як комунальники декомунізували радянський обеліск «Місто-герой Київ» на Галицькій площі.
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