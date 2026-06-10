На Київщині важкохворий чоловік отримав 10 років ув’язнення: деталі справи

Суд визнав 42-річного жителя області винним у двох тяжких злочинах та призначив йому максимальне покарання

Чоловік був під домашнім арештом через захворювання на рак. Однак уже під час судового процесу став фігурантом ще одного злочину

Житель Київщини, який під час сварки покалічив рідного брата, а згодом до смерті побив знайомого, проведе 10 років за ґратами, такий вирок виніс Києво-Святошинський районний суд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

За даними слідства, перший напад стався у березні 2024 року під час конфлікту між братами. Чоловік завдав родичу ножового поранення, а потім побив його. Потерпілий отримав тяжкі травми, через які повністю втратив зір.

Зазначається, що на момент розгляду справи в суді чоловік перебував під домашнім арештом через тяжке онкологічне захворювання. Однак уже під час судового процесу він став фігурантом ще одного насильницького злочину.

Під час конфлікту зі знайомим чоловік жорстоко побив його та завдав потерпілому щонайменше дев’ять ударів руками та ногами по голові. Від отриманих травм потерпілий помер.

Суд призначив підозрюваному покарання у виді 10 років позбавлення волі фото: Київська обласна прокуратура

Суд визнав 42-річного жителя області винним у двох тяжких злочинах та призначив йому максимальне покарання, передбачене статтею – 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині військовослужбовця підозрюють у вбивстві двох людей та замаху на вбивство ще одного чоловіка. Трагедія сталася ввечері 2 червня у Фастівському районі. До правоохоронців звернувся військовослужбовець та повідомив, що під час несення служби один із його колег відкрив стрілянину по побратимах.