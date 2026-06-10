Пожежа на Броварщині: вогонь охопив дах багатоповерхівки, є постраждалий (фото)

Пожежа у п’ятиповерхівці в Калиті. 10 червня 2026 року

На місці події працювали 40 рятувальників та 11 одиниць техніки

Сьогодні, 10 червня, у селищі Калита Броварського району сталася масштабна пожежа в багатоквартирному будинку. Рятувальники евакуювали 14 мешканців та врятували одну людину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Повідомлення про загоряння в будинку на вулиці Піщаній надійшло до Служби порятунку о 13:09. Прибувши на місце, бійці ДСНС встановили, що палає квартира на п’ятому поверсі, а вогонь уже перекинувся на покрівлю будівлі.

На місці події працювали 40 рятувальників та 11 одиниць техніки фото: ДСНС Київщини

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали з будинку 14 людей. Окрім того, за допомогою рятувального обладнання врятовано одну особу з п’ятого поверху, яку передано працівникам екстреної медичної допомоги.

О 15:00 пожежу повністю ліквідували на площі 120 кв. метрів.

Пожежу повністю ліквідували о 15:00 фото: ДСНС України

На місці події працювали 40 рятувальників та 11 одиниць техніки. Також із мешканцями будинку працювали психологи Головного управління ДСНС, які надавали необхідну допомогу.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області місцевий мешканець влаштував підпал продуктового магазину. Як з'ясували поліцейські, до підпалу причетний 54-річний чоловік. Він підійшов до будівлі й за допомогою паперового сміття та сірників підпалив продуктовий магазин. Вогонь повністю знищив магазин, але обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі столиці рятувальники ліквідували серйозне займання у триповерховій споруді, яка не експлуатувалася. Вогонь швидко поширився конструкціями будівлі, охопивши всі поверхи та дах