Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Експрезидент Чехії на Великдень за традицією «відшмагав» свою медсестру (відео)

Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Мілош Земан «відшмагав» свою медсестру вербовою різкою
фото: Luboš Procházka

У відповідь жінки подарували експрезиденту солодощі 

Колишній президент Чехії Мілош Земан став зіркою мережі серед чеської аудиторії. Політик публічно за традицією «відшмагав» свою працівницю вербовою різкою. Відео з цим моментом розлетілося мережею. Про це пише «Главком» із посиланням на Вlesk.cz.

Як повідомляють чеські ЗМІ, кадри з експрезидентом були зроблені у канцелярії, де він святкував Великдень. На фото політик показався зі своїми колегами, здебільшого це були жінки. За чеською традицією експрезидент «відшмагав» свою медсестру Петру помлазкою (вербовою гілкою). Це потрапило не лише на фото, але й у відео, що розлетілося мережею.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Для втілення традиції Мілош Земан взяв невелику помлазку та жартуючи «відшмагав» медсестру Петру. Коли він запитав у жінки, чи їй боляче, вона з усмішкою відповіла: «Так». Після цього Земан почав робити це більш акуратно.

Експрезидент Чехії за тридицією «відшмагав» своїх працівниць на Великдень
До того ж він заявив, що планує відшмагати й свою дружину вдома та за умови, якщо вона й надалі буде добре про нього дбати. Також подібний «обряд» експрезидент Чехії провів й з іншими жінками. До слова, у відповідь посадовець отримав традиційні чеські ласощі кремроле, які спекла одна з його працівниць.

Мілош Земан отримав традиційні чеські ласощі кремроле
фото: Luboš Procházka

Як пише видання Рolskieradio, на великодні свята у Чехії існує традиція під назвою помлазка. За цією традицією чоловіки шмагають дівчат сплетеними вербовими гілками. У відповідь вони мають отримати від жінок якийсь подарунок, як, наприклад солодощі. Цей звичай має принести здоров’я та бадьорість на цілий рік.

Зазвичай помлазки мають бути прикрашені різнокольоровими стрічками та сплетені з вербових гілок. Традиційна помлазка має бути зроблена з восьми гілок.

Нагадаємо, як чеський президент Петр Павел перепросив через інцидент під час церемонії з нагоди заснування Чехословаччини на Вітковій горі у Празі, коли він прапором збив кашкета з голови одного із солдатів. Президент Чехії Петр Павел підняв бойовий прапор перед вишикуваною почесною вартою. Але коли Павел узяв стяг у руки, то не зміг міцно втримати його й випадково вдарив одного із солдатів по голові, збивши з нього кашкета.

Теги: Чехія Великдень 2026 президент гумор традиції відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Курйоз

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua