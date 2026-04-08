Експрезидент Чехії на Великдень за традицією «відшмагав» свою медсестру (відео)

У відповідь жінки подарували експрезиденту солодощі

Колишній президент Чехії Мілош Земан став зіркою мережі серед чеської аудиторії. Політик публічно за традицією «відшмагав» свою працівницю вербовою різкою. Відео з цим моментом розлетілося мережею. Про це пише «Главком» із посиланням на Вlesk.cz.

Як повідомляють чеські ЗМІ, кадри з експрезидентом були зроблені у канцелярії, де він святкував Великдень. На фото політик показався зі своїми колегами, здебільшого це були жінки. За чеською традицією експрезидент «відшмагав» свою медсестру Петру помлазкою (вербовою гілкою). Це потрапило не лише на фото, але й у відео, що розлетілося мережею.

Для втілення традиції Мілош Земан взяв невелику помлазку та жартуючи «відшмагав» медсестру Петру. Коли він запитав у жінки, чи їй боляче, вона з усмішкою відповіла: «Так». Після цього Земан почав робити це більш акуратно.

Експрезидент Чехії за тридицією «відшмагав» своїх працівниць на Великдень фото: Luboš Procházka

До того ж він заявив, що планує відшмагати й свою дружину вдома та за умови, якщо вона й надалі буде добре про нього дбати. Також подібний «обряд» експрезидент Чехії провів й з іншими жінками. До слова, у відповідь посадовець отримав традиційні чеські ласощі кремроле, які спекла одна з його працівниць.

Мілош Земан отримав традиційні чеські ласощі кремроле фото: Luboš Procházka

Як пише видання Рolskieradio, на великодні свята у Чехії існує традиція під назвою помлазка. За цією традицією чоловіки шмагають дівчат сплетеними вербовими гілками. У відповідь вони мають отримати від жінок якийсь подарунок, як, наприклад солодощі. Цей звичай має принести здоров’я та бадьорість на цілий рік.

Зазвичай помлазки мають бути прикрашені різнокольоровими стрічками та сплетені з вербових гілок. Традиційна помлазка має бути зроблена з восьми гілок.

