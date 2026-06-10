Що таке «кишенькові сквери» та в яких районах Києва вони вже з’явилися (фото)

До кінця року в Києві планують створити ще чотири зелені локації

У столиці триває розвиток невеликих зелених просторів – «кишенькових скверів», які створюють додаткові місця для відпочинку мешканців і роблять міське середовище більш комфортним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Від початку року районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень облаштували шість таких локацій у Голосіївському, Деснянському, Печерському, Солом’янському, Шевченківському та Святошинському районах.

Під час створення нових та оновлення наявних громадських просторів застосовують сучасні підходи до озеленення й благоустрою, а також принципи безбар’єрності.

Під час облаштування локацій особливу увагу приділяли сучасному ландшафтному дизайну та висадці стійких до міських умов багаторічників фото: КМДА

Де з’явилися нові зелені локації

Деснянський район: на вулиці Лісківській створено новий «кишеньковий сквер», який став продовженням зеленої зони «Алеї добровольчих батальйонів». Тут провели комплексне озеленення: висадили дерева, кущі та декоративні злаки, відновили газон, облаштували пішохідні доріжки з твердим покриттям і тактильну плитку. Територію доповнили лавами, урнами та освітленням на сонячних батареях.

Голосіївський район: завершили другу чергу робіт зі створення «кишенькового скверу» на бульварі Володимиро-Либідському. Тут встановили лави та урни, для яких облаштували спеціальні майданчики з фігурних елементів мощення, а озеленення доповнили новими кущами та декоративними злаками.

У КМДА підкреслюють, що створення таких мікрозон допомагає підтримувати екологічний баланс та знижувати рівень стресу в умовах щільної забудови фото: КМДА

Печерський район: нову зелену локацію облаштували на бульварі Миколи Міхновського поблизу станції метро «Звіринецька». Територію доповнили декоративними насадженнями та елементами благоустрою для відпочинку мешканців.

Святошинський район поповнився мінісквером на перехресті вулиць Чорнобильської та Ореста Васкула. Тут висадили багаторічні рослини, декоративні злаки та кущі, встановили лави й урни.

Шевченківський район: мінісквер облаштували на Бельгійській алеї. Тут висадили нові дерева, сформували живопліт, доповнили озеленення багаторічними й однорічними рослинами, а також встановили лави та урни.

До кінця року в Києві планують облаштувати ще чотири аналогічні локації фото: КМДА

Солом’янський район: на місці демонтованих тимчасових споруд на проспекті Повітряних Сил з’явився новий «кишеньковий сквер». Тут провели комплексне озеленення: влаштували газон, висадили дерева та кущі, створили живопліт, додали багаторічні й однорічні квіти та декоративні злаки, а також встановили вуличні меблі.

До кінця року в Києві планують створити ще чотири такі локації – у Дніпровському, Дарницькому, Оболонському та Подільському районах.

Київ продовжує розвивати мережу безбар’єрних громадських просторів крокової доступності фото: КМДА

«Кишенькові сквери» поступово стають невід’ємною частиною міського простору столиці, створюючи додаткові можливості для відпочинку мешканців і додаючи київським вулицям затишку та впорядкованості.

Нагадаємо, життя в мегаполісі не обмежується лише стінами квартири, а наявність парку під боком стає одним із важливих критеріїв при виборі житла. Дослідження міської інфраструктури показало неочікувані результати: центральні райони виявилися зеленішими за деякі спальні масиви. Найзеленішими районами Києва є Солом’янський і Святошинський – в обох показник озеленення сягає 51%. Це райони, де парки, сквери та газони займають понад половину всієї території.