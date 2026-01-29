У Броварах відкривається унікальний «Парк Легенд» із магічними велетнями (фото)
Раніше експозиція «Парк Легенд» вже була представлена у Києві, Житомирі, Полтаві та інших містах
З 30 січня у броварському парку «Перемога» відкриють унікальний тематичний простір «Парк Легенд» з велетнями, тролями та іншими фантастичними істотами, які оживуть завдяки сучасним технологіям аніматроніки. Про це повідомляє «Главком».
Відвідувачів зустрічатимуть інтерактивні гіганти заввишки до п'яти метрів які рухаються, розмовляють та реагують на присутність людей, створюючи ефект повного занурення у казковий світ.
Територія виставки спроектована у вигляді магічного лісу з відповідними фотолокаціями, зонами для відпочинку та ігровими майданчиками. Кожен об'єкт доповнений спеціальною табличкою з елементами штучного інтелекту: при наведенні камери смартфона на екрані з'являється анімаційне доповнення до експозиції.
Окрім основної виставки, щовихідних для гостей готують видовищні шоу та тематичні перформанси, а в день відкриття з 12:00 до 16:00 передбачена додаткова розважальна програма.
Варто зауважити, що «Парк Легенд» є повністю українським авторським проєктом, виготовленим власними силами без залучення іноземних аналогів. Раніше ця експозиція вже була представлена у Києві, Житомирі, Полтаві та інших містах. Простір працюватиме щодня з 10:00 до 18:00.
Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи є безкоштовним, а на вході для дітей передбачено частування солодкою ватою. У перший тиждень роботи організатори пропонують придбати квитки за половину вартості.
Квитки можна придбати на офіційному сайті або на касі парку. Подробиці - в Instagram та Facebook заходу.
Коли: з 30 січня. Години роботи: з 10:00 до 18:00
Місце проведення: м.Бровари, парк Перемоги.
