У Броварах відкривається унікальний «Парк Легенд» із магічними велетнями (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Броварах відкривається унікальний «Парк Легенд» із магічними велетнями (фото)
Окрім основної виставки, щовихідних для гостей готують видовищні шоу та тематичні перформанси
фото: Парк Легенд/Facebook

Раніше експозиція «Парк Легенд» вже була представлена у Києві, Житомирі, Полтаві та інших містах

З 30 січня у броварському парку «Перемога» відкриють унікальний тематичний простір «Парк Легенд» з велетнями, тролями та іншими фантастичними істотами, які оживуть завдяки сучасним технологіям аніматроніки. Про це повідомляє «Главком». 

фото: Управління культури, сім'ї та молоді Броварської міськради

Відвідувачів зустрічатимуть інтерактивні гіганти заввишки до п'яти метрів які рухаються, розмовляють та реагують на присутність людей, створюючи ефект повного занурення у казковий світ.

Територія виставки спроектована у вигляді магічного лісу з відповідними фотолокаціями, зонами для відпочинку та ігровими майданчиками. Кожен об'єкт доповнений спеціальною табличкою з елементами штучного інтелекту: при наведенні камери смартфона на екрані з'являється анімаційне доповнення до експозиції.

фото: Управління культури, сім'ї та молоді Броварської міськради

Окрім основної виставки, щовихідних для гостей готують видовищні шоу та тематичні перформанси, а в день відкриття з 12:00 до 16:00 передбачена додаткова розважальна програма. 

Варто зауважити, що «Парк Легенд» є повністю українським авторським проєктом, виготовленим власними силами без залучення іноземних аналогів. Раніше ця експозиція вже була представлена у Києві, Житомирі, Полтаві та інших містах. Простір працюватиме щодня з 10:00 до 18:00.

фото: Парк Легенд/Facebook

Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи є безкоштовним, а на вході для дітей передбачено частування солодкою ватою. У перший тиждень роботи організатори пропонують придбати квитки за половину вартості.

фото: Парк Легенд/Facebook

Квитки можна придбати на офіційному сайті або на касі парку. Подробиці - в Instagram та Facebook заходу.  

Коли: з 30 січня. Години роботи: з 10:00 до 18:00 

Місце проведення: м.Бровари, парк Перемоги.

Бровари Київщина діти відпочинок вихідні

