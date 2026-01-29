Три альтернативи Буковелю. Де киянам недалеко покататися на лижах

Для лижників та сноубордистів у комплексі на Черкащині облаштовано три траси різних рівнів складності

У «Водяниках» є сноупарк з єдиним в Україні пайпом – спеціальною U-подібною трасою для катання на сноуборді

Попри четвертий рік повномасштабної війни, попит на зимовий відпочинок в горах залишається стабільно високим. Хоча найвідомішим курортом України є Буковель, його висока вартість та логістичні складнощі змушують киян шукати варіанти ближче до дому. «Главком» проаналізував ціни та умови на популярних локаціях: від схилів у самому центрі столиці до сучасного комплексу на Черкащині.

Гірськолижний комплекс «Протасів яр»

Ця локація є найбільш доступною для киян завдяки розташуванню. Комплекс пропонує траси як для новачків, так і для досвідчених лижників.

Гірськолижний комплекс «Протасів яр» фото: gora.com.ua

Вартість послуг:

Витяги: один підйом коштує 50 грн у будні та 60 грн у вихідні.

Абонементи: три години катання обійдуться у 500 грн (будні) та 600 грн (вихідні/святкові).

Вихід на сніг: оплата за чотири години перебування на схилах становить 250 грн.

Скі-пас: разова купівля картки – 20 грн.

Діти: до шести років підйом дозволяється безкоштовно у супроводі дорослого на одному буксирі.

Оренда спорядження (на прокатний день з 10:00 до 21:00):

Дорослий комплект (лижі/сноуборд + черевики + палиці): 600 грн.

Дитячий комплект: 400 грн.

Окремі позиції: шолом, маска або рукавиці – по 120 грн за одиницю.

З понеділка по четвер з 15:00 до 18:00 на схилах проходять тренування спортсменів. Варто враховувати цю інформацію при плануванні свого візиту, бути уважними на трасах та дотримуватися правил безпеки.

Навчання та сервіс

Для новачків працює школа Protasiv School. Індивідуальне заняття коштує 1000 грн/год (з інструктором) або 1500 грн/год (зі старшим інструктором). Групові заняття – від 1800 грн/год за двох осіб. Вік учня – від семи років.

На території працює ресторан «ДоSki» (меню включає гриль, бургери, супи) та зимовий фуд-корт у форматі apres-ski з вільним входом.

Зимовий фуд-корт фото: gora.com.ua

Як дістатися: простіше всього скористатись громадським транспортом. Від станції метро «Олімпійська» ходять маршрутки №495, 450 і тролейбус №40. Від метро «Вокзальна» – маршрутка №198.

Гірськолижний комплекс Golosiyv Ski Park

Комплекс розташований за адресою вул. Горіхуватський шлях, 8 (неподалік від озера Дідорівка). Тут працює синя траса довжиною 500 метрів із перепадом висот 138-193 м. Схил обслуговується сніговими гарматами та ратраком.

Комплекс Golosiyv Ski Park фото: funtime.com.ua

Витяги та абонементи:

Будні: один підйом – 50 грн, дві години катання (без урахування кількості підйомів) – 550 грн, три години – 800 грн. Або 13 підйомів – 650 грн (підйоми діють протягом всього сезону, але в кожен наступний день необхідно сплачувати вихід на сніг).

Вихідні: 13 підйомів – 750 грн, дві години – 650 грн, три години – 950 грн.

Вихід на сніг: 150 грн. У вартість входить перебування на схилі без використання витягу протягом чотирьох годин.

Прокат спорядження (на 4 години):

Дорослі: комплект (лижі/сноуборд + черевики + палиці) коштує 550 грн у будні та 600 грн у вихідні. Оренда комплекту одягу (куртка+штани) – 350 грн у будні та 500 грн у вихідні. Додатково: шолом – 100/150 грн, окуляри – 150 грн, захист ліктів та наколінники – 150 грн.

Діти: комплект спорядження обійдеться у 400 грн у будні та 450 грн у вихідні. Оренда комплекту одягу (куртка+штани) – 250 грн у будні та 350 грн у вихідні. Додатково окуляри, шолом, палиці, захист ліктів та наколінники – все по 150 грн у будні й вихідні.

Можлива оплата карткою.

Лижний спуск Golosiyv Ski Park фото: golosiyvskipark/Instagram

Як дістатися. Розташований Golosiyv Ski Park на вулиці Горіхуватський шлях, 8. Їхати до локації зручно як приватним транспортом (є паркінг на 300 автомобілів), так і громадським. Від метро «Теремки» ходить маршрутка №212. Виходити на зупинці «Корпус 2». Далі близько 1 км прогулятися вниз до озера Дідорівка. Координати локації 50°22′31.9″ N 30°30′25.2″ E.

Гірськолижний комплекс «Водяники» на Черкащині

Якщо київських схилів замало, найближчою повноцінною альтернативою Карпатам є курорт у Звенигородському районі.

Вид на трасу у Водяниках фото: vodyaniki.com

Вартість катання: абонементи та підйоми

Для любителів лиж та сноубордів на курорті діє гнучка система тарифів, яка традиційно залежить від дня тижня.

Один підйом : на крісельному підйомнику коштує 100 грн, на бугельному – 90 грн.

: на крісельному підйомнику коштує 100 грн, на бугельному – 90 грн. Денний абонемент (09:30–17:00): у будні обійдеться в 1000 грн, у вихідні та святкові дні – 1100 грн.

(09:30–17:00): у будні обійдеться в 1000 грн, у вихідні та святкові дні – 1100 грн. Вечірнє катання (17:30–20:30): коштує 850 грн у будні та 950 грн у вихідні.

(17:30–20:30): коштує 850 грн у будні та 950 грн у вихідні. Абонемент «День + Вечір» (09:30–20:30): найповніший квиток вартує 1600 грн (будні) та 1800 грн (вихідні).

Варто врахувати, що заставна вартість скі-пасу становить 50 грн (не входить у вартість абонемента). Діти віком до п'яти років включно мають право на безкоштовний прохід через турнікети під наглядом дорослих.

Оренда спорядження

Для тих, хто не має власного екіпірування, працює прокат. Ціни на повний комплект (лижі, черевики, палиці) для дорослих стартують від 200 грн за денну зміну у будні до 220 грн у вихідні дні. Дитячий комплект обійдеться дещо дешевше – від 150 до 160 грн. Оренда сноуборду чи сноублейдів коштує від 220 грн у будні до 240 грн у святкові та вихідні дні. Захисний шолом та окуляри можна орендувати за 100 грн за кожну позицію.

Інфраструктура та дозвілля

Для лижників та сноубордистів у комплексі облаштовано три траси різних рівнів складності: червона, синя та зелена. Найдовша з них має протяжність 750 метрів, а перепад висот на схилах становить близько 100 метрів. Доставку відпочивальників на гору забезпечують один чотирикрісельний та один бугельний підйомники.

Підйомник у Водяниках фото: vodyaniki/Instagram

Окремою гордістю «Водяників» є сноупарк із трамплінами та пайпом – спеціальною U-подібною трасою для катання на сноуборді, яка стала першою подібною спорудою в Україні.

Окрім професійно підготовлених схилів, на території функціонує лижна школа для початківців. Інфраструктура комплексу також включає:

Харчування: на території працюють ресторани «Колиба», «Панорама» та «У Максима», де пропонують страви української та європейської кухні.

Релакс-зони: гості можуть скористатися банею, джакузі та купанням у чанах.

Проживання: у селі Водяники розташовані готелі безпосередньо біля схилів.

Для відвідувачів, які приїжджають на власних авто, передбачена простора безкоштовна стоянка.

Фотозона з видом на трасу фото: vodyaniki/Instagram

Довідка: Курорт розташований у Звенигородському районі Черкаської області (с. Водяники), що робить його зручним варіантом для мешканців центральної України та Києва, які планують поїздку на вікенд.

Розташування: Черкаська область Звенигородський район, c.Водяники.

Нагадаємо, після відкриття сезону на найбільшому гірськолижному курорті України «Буковель» на курорті спостерігалися довгі черги з сотень людей та машин. На кадрах опублікованих у мережі можна було бачити довгі черги на дорогах, де авто тягнуться один за одним в ряд. Крім цього, зафіксовані й живі черги. На фото видно, як сотні туристів стоять в черзі для того, щоб покататися., До слова, військовий блогер Кирило Сазонов заявив, що курорт став майданчиком для реабілітації бійців та приваблює туристів з-за кордону