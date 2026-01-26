Куди сходити у Києві 26 січня – 1 лютого: дайджест культурних подій

1 лютого відкриється виставка міжнародного мистецького проєкту «Знаки ідентичності»

Останній тиждень січня у столиці обіцяє бути насиченим та емоційним. Поки місто тримає енергетичний фронт, культурне життя пропонує киянам та гостям міста необхідне перезавантаження. У центрі уваги – великий концерт пам’яті Кузьми за участі гурту «Скрябін» та Юрка Юрченка, а також виступ львівського хору «Гомін», чиї голоси стали всесвітньо відомими завдяки саундтреку до серіалу «Чорнобиль». У театрі «Сузір'я» відбудеться вистава «Схоже на щастя» за участі народної артистки України Ади Роговцевої, а музейний простір готує фінальні покази шедеврів Катерини Білокур.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 26 січня – 1 лютого.

Зміст

Музеї

Виставка «Знаки ідентичності»

У Музеї історії міста Києва 1 лютого у рамках музейного проєкту «Київський Оберіг» відкриється виставка міжнародного мистецького проєкту «Знаки ідентичності», що презентує сучасну колекцію вибійчаних рушників, створену українцями з різних куточків світу.

Експозиція складається з 30 рушників, що одночасно були створені українцями з 22 країн світу 24 серпня 2025 року, у день святкування Дня Незалежності України. Ці твори об’єднують: вибійка – традиційна техніка декорування тканини, символи з сучасним поглядом на культурну ідентичність, єднання та пам’ять. Ініціаторкою проєкту є Каріна Гаєва – мисткиня декоративного мистецтва, мистецтвознавиця, дизайнерка одягу.

Проєкт «Знаки ідентичності» покликаний зберігати і відновлювати українські культурні традиції через декоративно-ужиткове мистецтво та спільнодію. Рушник, як один із найдавніших символів національної культури, стає не просто витвором декоративного мистецтва, а символом приналежності, пам’яті, захисту і любові до Батьківщини.

Історичний виставковий проєкт «Київський оберіг» розкриває тему сакральних уявлень, які з давніх часів формували духовний світ людини. Віра у надприродні сили, у здатність певних предметів і символів захищати, оберігати та надавати сили супроводжує людство від найдавніших культур до сучасності. У центрі експозиції – феномен оберегу, що проходить крізь усі етапи історії: від особистих амулетів до державних символів.

Коли: 1-8 лютого 2026 року.

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 3-й поверх.

Вечір романтичної камерної музики

Вишуканий концерт камерної музики, де романтична чуттєвість і глибина емоцій поєднаються з витонченою майстерністю виконавців відбудеться у Музеї на Кудрявці. У програмі – шедеври європейської музичної класики кінця ХІХ – початку ХХ століття, що розкривають багатство внутрішнього світу людини, інтимність почуттів і красу музичного діалогу.

Особливе місце в програмі посідають дві вокальні перлини Йоганеса Брамса – тонкі, психологічно насичені пісні, що звучатимуть у супроводі фортепіано, а також його Соната № 2 для скрипки і фортепіано ля мажор, сповнена світла, тепла і задушевності.

Цей концерт стане справжньою подією для поціновувачів камерної музики та всіх, хто прагне провести вечір у атмосфері високого мистецтва, щирих емоцій і натхнення.

Коли: 31 січня, 16:00.

Місце проведення: Музей «Садиба на Кудрявці», вул. Кудрявська, 9.

Виставка до 125-річчя Катерини Білокур

Виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур», присвячена відзначенню 125-річчю від Дня народження народної художниці України цього тижня завершує свою роботу. Виставкова експозиція презентує 11 авторських творів видатної художниці Катерини Білокур. Серед картин – живописні полотна раннього періоду творчості мисткині, зокрема, «Квіти за тином (1935) і «Портрет племінниць» (1937–1939), а також кілька витончених натюрмортів 1950-х років. Відвідувачі виставки зможуть побачити і одну з найвідоміших картин Катерини Василівни – «Цар Колос» (1949).

Особливим виставковим експонатом є фотографія з музейного архіву – зображення «Царя Колоса» 1947 року – роботи, таємничо зниклої з виставки в Луврі у 1957 році. Експозицію доповнюють графічний автопортрет художниці 1950 року та її натхненні вислови про любов до квітів і своє «святе малярство».

Вперше на виставці представлена тактильна копія одного із творів всесвітньовідомої художниці – «Кавун, морква, квіти» (1951 р.) для незрячих та слабозорих відвідувачів музею.

Коли: до 1 лютого.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

Виставка «Світ чарівного дитинства»

У Музеї Марії Заньковецької працює виставка «Світ чарівного дитинства» талановитої української художниці, ілюстраторки, майстрині ювелірної справи Галини Бодякової. Творчість художницівідома далеко за межами України. Її роботи неодноразово експонувалися у найпрестижніших виставкових залах та посідають почесне місце у державних музеях та приватних колекціях України, Канади, США, Німеччини, Франції, Іспанії, Польщі, Чехії, Словаччини, Туреччини, Японії.

Виставка скомпонована з 29 робіт художниці, виконаних у різних техніках. Галина Бодякова своїми творами повертає нас у чарівний світ дитинства, коли дерева були великими, небо високим, а кожен день дарував радість пізнання світу, а ще ця виставка утверджує віру в прекрасне, у незнищенність та нездоланність добра.

Коли: до 6 лютого 2026 року

Адреса: Будинок-музей М. Заньковецької, вул. Велика Васильківська, 121.

Театри

Вистава «Величне століття. Веселе»

Позбуватись ілюзій неприємно і навіть небезпечно…Колись так зі світу пішла магія новорічних подарунків і зубної феї, а лелеки назавжди припинили приносити дітей. Тому дорослі міцно тримаються за власні ілюзії - часто цілими родинами й навіть суспільствами.

Берегли свій спокій і в селищі, яке ми назвали Веселе. Після Перемоги України життя тут стало щасливим і дуже передбачуваним. Аж одного дня стається страшне: голова селища Толік робить сенсаційну заяву, яка перевертає життя Веселого з ніг на голову. І здавалось би, яке діло щасливому суспільству до особистого життя ближнього? Але камінгаут Толіка стає ніби магічним дзеркалом, в якому одна за одною зникатимуть ілюзії.

Відтоді у кожного «весельчанина» більше не буде впевненості ані в інших, ані в собі. І ще до селища почнуть навідуватись привиди, а може й ні.

Вистава-загадка і вистава-лабіринт, яку пропонуємо глядачу, небезпечна: вона може призвести до руйнування ілюзій. Будьте обережні!

Коли: 31 січня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Як я залишилася сама»

Вистава за мотивами п'єси Міро Гаврана «Папуджарі». Що буде, якщо в щасливі стосунки завучки школи і фізрука втрутиться… її колишній – банкір зі скандальним минулим? Абсурдність ситуації в тому, що Іво збирається жити разом з педагогічним подружжям, адже житло – їхня спільна власність.

Доля має почуття гумору! На порозі квартири одного дня з'являється нове кохання Іво. І ця жінка таємниче пов'язана з Марко – нинішнім чоловіком Анни. Останнє кохання вступає в боротьбу з першою любов'ю.

Французький режисер, українські актори та хорватський драматург створили на сцені Молодого історію, яка вирує пристрастями та вибухає дотепним гумором.

Коли: 31 січня, 1 лютого - 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вулиця Прорізна, 17.

Вистава «Пекельні матусі»

Комедійна вистава за твором Девіда Крістнера. Чи готові ми приймати батьків такими, якими вони є?Чи можна зберегти баланс між любов’ю і свободою?

У центрі сюжету – подружня пара Еббі та Ден, яка після від’їзду дітей нарешті залишилася сама у своєму домі. Але їхній спокій руйнується, коли до них переїжджають «матусі» – вдови, що шукають підтримки у своїх дітей.

Здавалося б, добрий намір перетворюється на низку кумедних і навіть абсурдних ситуацій, де кімнати дітей стають полем битви, спільна ванна — джерелом нескінченних суперечок, а ревнощі, давні образи і нові кавалери лише додають «перцю» у життя героїв.

Та за сміхом і комічними сценами приховується глибока правда: страх старіння, самотності, прагнення залишатися потрібними. Кожна героїня намагається відвоювати своє місце у родині, а глядач — упізнати в них частинку себе.

Коли: 28 січня, 18:00.

Місце проведення: театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Вистава «Схоже на щастя»

У театрі «Сузір'я» відбудеться вистава «Схоже на щастя» за участі народної артистки України Ади Роговцевої. Марго і Клод зустрічаються у не найкращий момент свого життя. Перша вирішила покинути чоловіка і доньку, яким присвятила 20 років життя, проте не отримала ані вдячності, ані любові. Друга – втекла з будинку для літніх, куди її поселила власна донька. Тож обидві вирушили у подорож в нікуди, а знайшли одна одну, турботу і розуміння. Бути несамотнім – це справді щастя, у будь-якому віці.

Коли: 26 та 27 січня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Сузір’я», вул. Ярославів Вал, 14Б.

Вистава «Третій зайвий»

Навіть райський сад вряди-годи перевертає догори дриґом! Саме це досить ефектно доведуть герої комедії «Третій зайвий». А ще вони переконають у тому, що яскрава парубоча вечірка не завжди веде до весілля… Бо яке ж тут весілля, коли наречений прокидається в ліжку з чарівною незнайомкою? І вже стає зовсім складно розібратися, хто ж насправді зайвий. На глядачів чекає вечір нестримного сміху та позитивних емоцій.

Коли: 27 січня, 18:00.

Місце проведення: Центральний будинок офіцерів ЗСУ, вул. Михайла Грушевського, 30/1.

Вистава «Комедіанти»

Життя комедіанта позбавлене пафосу. Найважливіше у ньому сцена. Реальність зі своїми болями, втратами, злиднями не має значення. Навіть війна не має. У тебе може не бути дому, та театр – завжди прихисток і єдиний сенс існування. Бо як же інакше пережити втрату свого рідного сина, який для держави став героєм.

У виставі звучить авторська пісня Даяни Кульбіди в аранжуванні Тимура Полянського.

Коли: 28 січня, 18:00.

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Концерти

Хор «Гомін». Концерт на біс

Хор «Гомін», що входить до складу Львівського органного залу,заснований у 1988 році, його місія – відроджувати й прославляти хорове мистецтво, відкриваючи в музиці справжню глибину багатоголосся.

Хор записав саундтрек до культового серіалу «Чорнобиль» від HBO. Саме його голоси звучать у фінальній сцені серіалу в композиції «Вічная пам’ять», у його репертуарі – колядки, повстанські пісні, духовна та сучасна музика.

З 2023 року «Гомін» став частиною Львівського органного залу і під керівництвом харизматичного Вадима Яценка розпочав нову творчу епоху. У жовтні 2023-го хор представляв Україну на фестивалі в Лунді (Швеція), у залі, де вручають Нобелівські премії.

Коли: 30 січня – 16:30; 31 січня – 15:30.

Місце проведення: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2.

Концерт пам'яті Кузьми

1 лютого 2026 року у Docker Pub музиканти та друзі - «Скрябін» та Юрко Юрченко – збирають фанатів Кузьми під одним дахом. Ви маєте неймовірну можливість на один вечір зануритися в атмосферу свого дитинства або юності. Згадайте ті часи, коли Андрій Кузьменко радував нас своїми новими піснями та жартами. Рок-н-рол - назавжди у наших серцях. «Скрябін» & Юрко «Юркеш» Юрченко вкотре доведуть це.

«Без штучних слів. Без зайвого пафосу. Просто пісні, які нас об'єднують. Поскачемо під «Пінгвінів», поплачемо під «Спи собі сама», поржем під «Маршрутку», обіймемось під «Фотографії», пофоткаємось під «Місця». Бо #Скрябінживий. Бо #Кузьмаforever», – кажуть музиканти.

Коли: 1 лютого, 18:00.

Місце проведення: Докер Паб, вул. Богатирська, 25.

Концерт гурту «Мертвий півень»

Класики українського року, музиканти гурту «Мертвий hівень», вирушають у тур із презентацією нового альбому «Поезії хмільних дворів».

Буремні 90-ті, київські дворики, де колись народжувалися музика й поезія… Відгомін тих часів і досі живе в піснях «Мертвого Півня». Інтелектуальний рок-н-рол гурту магнетично впливає навіть на нові покоління слухачів, тож не бійся відвідати концерт гурту всією родиною.

Коли: 1 лютого, 18:30.

Місце проведення: Carribbean club, вул. С. Петлюри, 4.

Стендапи

Розгони від Камеді стейшн

27 січня відбудеться зйомка шоу «Розгони»! У програмі беруть участь Раміль Янгулов, Микита Скремінський, Макс Вишинський, Олексій Приймаченко та спеціально запрошений гість Дмитро Зелінський.

Вас чекає легендарне імпровізаційне шоу «Розгони» – шоу, де професійні коміки розповідають історії або життєві спостереження та разом накидують на них жарти.

Коли: 27 січня, 19:30.

Місце проведення: F-Bar, вул. Хорива, 25/12.

Сольний стендап Богдана Боярина

Це концерт присвячений тому як Богдан Боярин став батьком, людям в яких є діти він сподобається дуже сильно, тим, в кого немає – буде чому повчитись.

Коли: 1 лютого, 16:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.