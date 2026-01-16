Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 17-18 січня

У Софії Київській відбудеться великий різдвяний концерт «Рай розвився»

Цими вихідними, 17-18 січня, на киян та гостей міста чекає багато цікавих культурних подій: Київська опера готує містичний балет «Жізель», а в Музеї Києва можна буде дізнатися про долю «доброго генія балету» на кураторській екскурсії «Серж Лифар. Моя Одіссея». Поціновувачам театру варто звернути увагу на виставу Love Revolution у театрі «Золоті ворота» або зануритися у світ пристрастей Олени Пчілки в театрі «Колесо». Окрасою вікенду стане великий різдвяний концерт «Рай розвився» у Софії Київській.

Музеї

17 січня – практика колажу «Оберіг»;

18 січня – майстер-клас із геральдики «Візуальний код району»;

до 18 січня – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;

до 24 січня – виставка «Київський оберіг»;

до 1 лютого – виставка «Київ через об'єктив»;

до 15 лютого – виставка «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення»;

упродовж січня – віртуальні екскурсії «Бабин Яр. Віртуальний спогад», «Хрещатик 1913 року», «Ціна свободи»;

постійно – виставка «Щоденники війни» (спільно з Музеєм «Голоси мирних»); виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

Кураторська екскурсія виставкою «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва»

Кураторка проєкту – завідувачка філії Музею історії міста Києва «Музей Сержа Лифаря», дослідниця життя і творчості геніального митця Наталя Білоус проведе екскурсію всесвітом Сержа Лифаря, який підкорив світ, але завжди мріяв повернутися до рідного Києва.

Серж Лифар (Сергій Михайлович Лифар) – легендарний артист балету, хореограф та теоретик танцю, якого називали «добрим генієм балету XX століття». Народившись у Києві, він зумів підкорити світову сцену, ставши символом французького балету, але до останнього подиху називав себе українцем.

Коли: 18 січня, 15:00

Місце проведення: Музей Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

18 січня – кураторська екскурсія виставкою «Відомі. У кадрі. Вдома: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова»;

18 січня – «Історичні вправи в Домі Грушевських» до Дня Соборності України – презентація видання: Олександр Кучерук «Володимирська вулиця в огні і бурі революції»;

постійно – виставки «Відомі. У кадрі. Вдома: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова», «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі о 14:00.

Кураторська екскурсія виставкою «Відомі. У кадрі. Вдома: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова»

Під час кураторської виставки мова йтиме про те, як і чому талановитий, але нині майже забутий фотограф Микола Озеров створив серію «Київ 1930 року»; хто з киян відчинив перед ним двері свого дому – від Марії Заньковецької й братів Кричевських до Михайла Грушевського; і як ці світлини десятиліттями зберігалися на сторінках альбомів, схованих у бібліотечних фондах.

Відвідувачі екскурсії побачать оригінальні скляні негативи, особисті речі з інтер’єрів, які можна впізнати на знімках, а також вибрані фото київських краєвидів та інтер’єрів культурно-освітніх установ – зокрема майстерень Київського художнього інституту, Будинку-музею Тараса Шевченка, Музею судових експертиз, чимало з яких давно втратили свій первісний вигляд або й зовсім зникли.

Коли: 18 січня, 12:00

Місце проведення: Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9.

18 січня – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від мистецтвознавиці Ганни Лексіної;

до 1 лютого – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження митця;

постійно – виставки «Я вернусь до своєї Вітчизни…», «Наш Сікорський».

постійно діюча виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

постійно діюча виставка «Українські обличчя зони».

17 січня – музейне заняття «Хрін: більше ніж приправа»;

18 січня – театралізована екскурсія «Кулінарна суперечка двох епох»;

до 31 січня – виставка «Залізниця та дачне життя: подорож у минуле Дарниці»;

до 1 лютого – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».

17 січня – лекційна програма та майстер-класи «Сторінки єврейської історії та культури».

17 січня – лекція Марини Лук’янової «Українська ялинкова прикраса» та авторська екскурсія виставкою «Різдвяний Київ»;

до 18 січня – виставка «Легенди порцеляни»;

до 18 січня – виставка «Різдвяний Київ» із приватної колекції Марини Лук’янової.

18 січня – «Валяне намисто» від майстрині Інесси Кужом;

до 15 січня – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю Avant-Garde Kyiv Fect 2025;

до 18 січня – виставка Петра Бойка «Мій Дім – Мій Хаос»;

до 1 лютого – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 1 лютого – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур. До 125-річчя від дня народження. Із колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур»;

до 1 лютого – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис. До 125-річчя від дня народження. З колекції НМДМУ;

до 1 лютого – виставка творів кераміки Леоніда Нагірняка «0,5 | НАВПІЛ».

17 січня – майстер-клас із декупажу для дітей від 6 років;

18 січня – екскурсія виставкою «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 25 січня – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 1 лютого – виставка «У саду різдвянім»;

до 1 березня – виставка «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство».

17 січня – лекторій у Музеї Ханенків. «Флірт в Старій Голландії». Розповідає Маргарита Стафійчук;

17 січня – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;

18 січня – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків (розклад публікується напередодні вікенду).

17 січня – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні» (лектор В. Осипець);

17 січня – лекція О. Константинівської «Леся Українка. Нотатки з подорожі» (за угодою з НУОУ);

17 січня – концерт В. Матюшенко, О. Табуліної (сопрано). Спільно з НФУ;

до 19 січня – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримсько-татарських митців;

до 19 січня – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;

екскурсії та події на замовлення: Welcome to Starytskyi House – екскурсія англійською мовою; «Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

18 січня – концерт класичної музики від Національної філармонії України;

протягом січня – виставки «Різдвяні історії в українських стародруках та листівках, ілюстраціях», «100 років Мрії про Музей», «Митець національного сумління й бунту», «Дух Шевченка нас гартує».

17 січня – літературно-музичний захід «Вечори на хуторі поблизу Печерська або Гогольденс» (спільно зі студією старовинного танцю «Джойссанс»).

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

17 січня – вистава «Клуб джентльменів»;

18 січня – вистава «Королева детективів».

18 січня – творча зустріч зі Спільнотою «Вертеп химородний». У програмі показ вертепної вистави за сценарієм Сокиринського вертепу.

до 23 січня – «Політ сови», колективна виставка художниць і майстринь декоративно-ужиткового мистецтва Культурно-мистецького центру Дарницького району міста Києва.

17 січня – різдвяний концерт у Софії Київській (організатор – Музей Івана Гончара);

до 15 лютого – виставковий проєкт «Авангард. Витоки»: Творчість Бойчукістів презентує виставку Української народної ікони «Намалюю матір на Божничку в хаті…» в межах Фестивалю «AVANT-GARDE KYIV FEST 2025», присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України;

до 10 червня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна на платформі Google Arts&Culture.

до 20 січня – «День народження Сергія Параджанова в домі Івана Кавалерідзе».

до 19 січня – колективна виставка українських художників.

17 січня – фарби життя «Морозні візерунки». Вчимося малювати і не тільки. Арттерапія для людей з інвалідністю;

18 січня – авторські читання «Анестезія». Презентація книги Інни Ковальчук.

Майстер-клас «Морозні візерунки»

Коли: 17 січня, 12:00

Місце проведення: Музей Максима Рильського, вул. Максима Рильського, 7.

протягом січня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп, тематичні екскурсії «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини».

17 січня – 5 лютого – фотовиставка Івана Лисюка;

17 січня – тематична екскурсія Павлишин М. Г. «Василь Масютин і українська діаспора та козацько-гетьманська тема в його творчості»;

18 січня – заняття з підготовки до НМТ з теми «Національно-визвольна війна та Козацька держава 17 ст.»;

до 30 січня – виставка живопису Валентини Паніної.

17 січня, 12:00 – авторське заняття «Кому світить сонце?» про свята періоду зимового сонцестояння в культурах різних народів;

17 січня, 14:00 – різдвяно-новорічне дійство «Рай Розвився». Традиційні народні колядки і щедрівки різних регіонів України, водіння Кози, водіння Маланки. Розповідь про особливості звичаїв різдвяного циклу, досвід їх продовження в сучасних умовах життя. Спільнота «Київська Коляда»;

17-18 січня – виставка «Джерело світла»;

17-18 січня – виставка «Наше підґрунтя»;

17-18 січня – відкриття виставки «Дива Новоріччя».

Оглядові та тематичні екскурсії на запит.

Театри

17 січня, 18:00 – вистава Love revolution;

18 січня, 18:00 – вистава Brecht.Cabarett

Вистава Love revolution

Театр «Золоті ворота» представляє актуальну постановку за творами класиків: М. Йогансена («Рахунок»), В. Підмогильного («Дай Бог»), А. Кримськго («Виривки з мемуарів одного старого гріховоди») та М. Хвильового («Із Вариної біографії»). Авторка інсценізації, режисерка-постановниця – Наталія Сиваненко. Художниця-постановниця – Ольга Троян. Ролі виконують: Катерина Вишнева, Артем Пльондер, Христина Люба, Андрій Поліщук, Наталя Телли, Антон Соловей.

Вистава представить глядачеві героїв чотирьох новел, які повстали проти обмежень на юнацьке шаленство, хіть та ненаситне бажання гріховодити. Адже коли організм вимагає кохання, стороннє «не на часі» точно не подіє. А от Love Revolution – здійсниться. На фоні революційних подій кожен з героїв проживатиме власну революцію, шукаючи в ній «мораль» та орієнтири. І (спойлер) зрештою кожен відкриє у собі такі грані, до яких просто не був готовий. Один поплатиться за комплекс меншовартості. Інший пірнаючи з головою у гріх врешті прийде до пошуку Бога. Третій, не приймаючи власної ідентичності, замкнеться у собі. А героїня, що так пропагувала ідеали «внє політики», зазнає цікавої метаморфози (і кохання тут, звісно, відіграє головну роль).

Коли: 17 січня, 18:00

Місце проведення: театр «Золоті ворота», вул. Шовковична, 7А.

17 січня – вистава «Сватання на Гончарівці»;

17 січня – вистава «Як я залишилася сама»;

18 січня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

18 січня – вистава «Шафа»;

18 січня – вистава «Ліки для Ліки»;

18 січня – вистава «Осінній блюз».

Вистава «Шафа»

Балет Олени Коляденко Freedom Ballet представляє свій захоплюючий спектакль під назвою «Шафа». Кожен їхній рух зачаровує з першої секунди, кожен їхній вихід на сцену – це не просто танець: це життя, сповнене інтриг, пристрасті, драматургії, імпровізації, любові та краси. Це до біса емоційно, до міри саркастично, стильно, сучасно і приголомшливо відверто.

На сцені ви побачите 14 танцюристів, які експериментують з пластикою, світлом і музикою. Вони приміряють на себе різні образи і перетворюють будь-який ритуал на фарс. Вони втілюються у незліченну кількість життів, вони ніколи не повторюються, і вони відверті до межі. Мета їхнього нескінченного експерименту – пізнати себе настільки глибоко, щоб можна було обійтися без масок. Однак головним учасником експерименту є глядач. Той, що влаштувався в комфортній безпеці залу, дивлячись на освітлену сцену.

Коли: 18 січня, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Головна сцена:

17 січня – ігрове шоу «Зимові пригоди крукоруків»;

18 січня – казка-пригода «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат».

Дитячий простір:

17 січня – віршована комедія «Троє поросят».

13 січня – інтерактивна вистава «Одеса. Шалене кохання»;

17, 18 січня – вистава «Пристрасті дому пана Г.-П.» за п’єсою Олени Пчілки;

17 січня – болгарсько-український проєкт театральних митців – вистава «Мамо, де ти? (Все по Фрейду)»;

17 січня – хіт-вистава «У Києві на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?» за п’єсою Миколи Янчука.

Вистава «Мамо, де ти?»

Вистава «Мамо, де ти?» є копродукцією болгарських та українських театралів. Постановка стала можливою завдяки підтримці програми Culture Bridges.

Він – гінеколог. Жінки – його робота та кара. Він прагне щирості та почуттів, а вони – грошей. Він мріє бути потрібним, а вони хочуть грошей. Він міг би дати більше, але вони прагнуть грошей. По Фрейду гроші – це символ сексуальної енергії та сексуальних бажань. Можливо, саме тому вони їх хочуть, а він не хоче віддавати.

Коли: 17 січня, 19:00

Місце проведення: Театр «Колесо», вул. Андріївський узвіз, 8.

17 січня – концерт хору театру «Світло Різдва»;

18 січня – балет на дві дії «Жізель».

17 січня – «Гамлет», трагедія;

18 січня – «Море-океан», філософський трилер, розіграний комедійними персонажами.

17, 18 січня – вистава «Чикаго».

17 січня – «Син». Драма;

17 січня – «Король Лір». Трагедія;

18 січня – «Котигорошко». Казка;

18 січня – «Дім». Колективне сновидіння;

18 січня – «Дурко». Неонуарна трагікомедія.

Бібліотеки

до 20 січня – святкова безпрограшна лотерея «Чарівний квиток у новий рік»;

до 25 січня – виставка матеріалів, перегляд кліпів «За лаштунками легенди: Життя, присвячене музиці», до 85 років від дня народження Пласідо Домінго;

до 25 січня – книжкова виставка «У наших серцях – одна Україна» до Дня Соборності України;

до 30 січня – виставка матеріалів, музичне прослуховування «Симфонія Життя: Творчий Шлях Вольфганга Амадея Моцарта»;

протягом місяця – гра в настільні ігри «Ігродень у молодіжній»; книжкові виставки «Емігрантка, яка пропагувала українську культуру та мову», «Лавреат літературної премії Остапа Вишні (1989)», «Одна з найвидатніших авторів української дитячої поезії», «Автор низки унікальних видань різних періодів історії України» та багато інших.

17-18 січня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

18 січня – літературно-психологічний тренінг з Юлією Белінською.

18 січня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

18 січня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

постійно діючі виставки – етнографічний простір вишивки та побуту; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д.М.Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

17-18 січня – виставка картин Ольги Галагуз «Відтінки зими»;

18 січня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).

18 січня – майстер-клас «Веселі сніговики» до Всесвітнього дня сніговика.

17 січня – гурток «Родинне коло». Виготовлення ляльки-мотанки «Наречена».

17 січня – розважальна програма клубу позитивного спілкування друзів «Пошана та любов» «Зимові розваги».

щосуботи – English Speaking Club;

протягом січня – «А понад світом – звізда вертепна. І Бог – предвічний, і радість нова» М. Савка. «Підбірка різдвяно-новорічних історій про доброту і всепрощення».

Концерти

«Рай розвився»: Різдвяний концерт у Софії Київській

У Софії Київській, де вікові мури є свідками тисячолітньої історії, відбудеться різдвяний концерт – звучатиме українська пісенна традиція зимових свят, що століттями багатоголосо піднімалась у небо з нашої землі. Виконуватимуть традиційні колядки та щедрівки з різних регіонів України київські фольклорні гурти «Вільце», «Древо», «Орелі», «Шум’я», «Михайлове чудо».

«Рай, рай розвився, Христос народився, у цьому дому» – з розлогих приспівів в Софії Київській, духовному центрі України, проросте Світове дерево з трьома верхами, на яких «розквітнуть», як різдвяні зорі, три різдвяні свята: Різдво, Святого Василя і Водохреща.

Коли: 17 січня, 17:00

Місце проведення: Софіївський Собор, вул. Володимирська, 24.

Концерт Павла Табакова «Любов жива»

У неділю, 17 січня, 0 18.00 у Києві, в Культурному центрі «Печерськ Палац», відбудеться новорічно-різдвяний концерт Павла Табакова під назвою «Любов Жива». Переможець проєкту «Шанс» та володар титулу «Голос країни» Павло Табаков порадує усіх своїх шанувальників сольним концертом.

Цього вечора співак представить як хіти «Ти танцюєш одна», «Моя на все життя», «Тільки ти моя», «Любов жива», «Все для нас», «В тобі моя любов» так і пісенні прем’єри та кавер-версії світових хітів. Чимало пісень отримають нове, акустичне, звучання – під рояль та гітару.

Коли: 17 січня, 18:00

Місце проведення: Культурний центр «Печерськ Палац», вул. Князів Острозьких 3 (метро Арсенальна).

Стендапи

Підпільний Стендап

Вечір сміливої комедії від «Підпільного Стендапу» в Underground Standup Club, де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно.

У цей вечір на сцену вийдуть:

Василь Байдак. 33 роки життя. 11 років в стендап-комедії. 21 рік без стендап-комедії. А куди ж подівся ще один рік? Він пішов на те, аби придумати щось цікаве в описі до себе. наче вийшло.

Настя Зухвала. Співведуча шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь».

Женя Коротков. Комік з акторською подачею. Генеральний директор «Розумного подкасту», автор «Короткого Каналу».

Євген Євсюков. Український стендап комік, резидент Comedy Room Kyiv.

Коли: 18 січня, 16:00

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворітська, 15.

Смішна сімка

Цієї неділі поціновувачі стендапу мають можливість насолодитися непередбачуваним і, місцями, вульгарним гумором від крутих київських коміків, у закладі, розташованому в самому центрі столиці. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій матеріал.

Андрій Бережко @andreyberezhko Паша Пінчук @pasha_pinchuk Дмитро Носов @nosovdima Руслан Колесник @ruslan92.ua Богдан Богаченко @bodya_bohachenko Ден Че @den____che Ведучий: Євген Лещенко @lytsemirniy

Коли: 18 січня, 16:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.